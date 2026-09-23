¿Son malos los carros chinos? Estudio de calidad revela cómo han cambiado sus principales fallas

Las marcas chinas han reducido de manera importante la brecha de calidad que tenían frente a los fabricantes tradicionales y sus principales problemas también cambiaron de lugar, según los resultados de los últimos estudios de J.D. Power.

Ahora, de acuerdo con el análisis de la firma JD Power, las fallas relacionadas con acabados, pintura y ensamblaje han perdido protagonismo, mientras que las quejas de los usuarios se concentran cada vez más en los sistemas tecnológicos de los vehículos.

El Initial Quality Study (IQS) de la consultora estadounidense mide la cantidad de problemas experimentados por cada 100 vehículos durante los primeros meses de propiedad. Bajo esta metodología, una cifra menor de problemas reportados representa un mejor resultado de calidad inicial.

Los resultados recientes muestran una evolución de los fabricantes chinos en aspectos que durante años estuvieron entre los principales cuestionamientos de sus vehículos. La calidad del ensamblaje de la carrocería, la pintura y los acabados interiores han mejorado y la diferencia frente a marcas con una trayectoria más larga en mercados occidentales se ha reducido.



Pero esa mejora no significa que hayan desaparecido los inconvenientes. Lo que cambió fue el tipo de problemas que encuentran los conductores.

Carros chinos vs. carros de marcas tradicionales Foto: Flow

La tecnología se convirtió en el nuevo reto

Los principales puntos de fricción están ahora relacionados con la integración de los sistemas electrónicos que hacen parte de la experiencia diaria de conducción.

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Los asistentes avanzados de conducción (ADAS), por ejemplo, pueden generar falsos positivos con mayor frecuencia. Entre estas funciones están la frenada automática de emergencia, el mantenimiento del carril y la detección de fatiga, sistemas que pueden emitir alertas o intervenir cuando el conductor considera que no era necesario.

Los sistemas multimedia también aparecen entre los aspectos que todavía generan inconvenientes. Menús complejos, traducciones mejorables en las funciones del vehículo y desconexiones ocasionales con Apple CarPlay y Android Auto pueden terminar afectando la percepción de calidad, aunque no se trate de una avería que deje al vehículo inmovilizado.

El cambio es relevante porque desplaza la discusión sobre los carros chinos. Las dudas ya no están tan concentradas en si el vehículo fue correctamente fabricado, sino en qué tan bien funcionan todas las tecnologías que incorpora.

Chery Himla EV Foto: Chery

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¿Por qué las marcas chinas han avanzado tan rápido?

La capacidad para introducir modificaciones también se ha convertido en una característica de estos fabricantes. Los cambios en componentes y software pueden realizarse con mayor rapidez que los ciclos tradicionales de actualización de los vehículos, que suelen extenderse durante varios años.

Esta diferencia es especialmente importante en una industria en la que buena parte de las funciones dependen actualmente del software. Una corrección electrónica puede implementarse sin esperar necesariamente al lanzamiento de una nueva generación del vehículo.

El avance en calidad también ha reducido la distancia en otros aspectos de los carros. La construcción, los acabados y la eficiencia de los sistemas de propulsión, especialmente en los modelos híbridos y eléctricos, muestran una diferencia menor frente a los fabricantes consolidados.

Las marcas occidentales y japonesas todavía cuentan con una mayor experiencia en el refinamiento de los sistemas digitales y en la manera de integrarlos a la conducción, lo que incluye desde la configuración de las alertas hasta la organización de los menús y la facilidad para utilizar las funciones sin generar distracciones.