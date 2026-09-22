“Destrabar, acelerar y ejecutar”: la apuesta del MinTransporte ante la presión financiera del sector

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, advirtió sobre la situación financiera que enfrenta el sector y aseguró que el nivel de inversión en Colombia se encuentra actualmente en el 14% del PIB, una cifra que calificó como “históricamente baja”.

Según la funcionaria, sin una mayor participación de capital privado será difícil generar un crecimiento sostenido y obtener los recursos necesarios para financiar proyectos de infraestructura.

Vías en La Guajira. Captura video Invías

La ministra también se refirió a la situación del Invías. Aseguró que entre el 60% y el 65% de las vías a cargo de la entidad están en mal estado y requieren mantenimiento. Además, reveló que el Instituto acumula cerca de $1 billón en cuentas por pagar del último año. “Hay que sentarnos, pensar fuera de la caja y ver cómo vamos a resolver, porque de verdad que la situación fiscal y financiera del país es muy grave”, afirmó.

Ante este panorama, Noguera aseguró que la primera fase de la estrategia del Ministerio será “destrabar, acelerar y ejecutar”. La prioridad será avanzar en los proyectos que ya están contratados, agilizando permisos, licencias, consultas y asuntos prediales, y exigiendo a contratistas y concesionarios que cumplan con sus compromisos.



En el caso de la ANI, Noguera aseguró que buscarán reunirse con los concesionarios para revisar la posibilidad de reprogramar vigencias futuras, con el propósito de cumplir los compromisos contractuales y evitar demandas.

Otro de los frentes será la seguridad vial. Según las cifras entregadas por la ministra, el año pasado cerró con un promedio de 24 fallecidos diarios en siniestros viales, mientras que durante los primeros seis meses de 2026 el promedio aumentó a 26 al día. “Esto nos obliga a tomar medidas, pero no todas las medidas pueden ser la camarita de fotomulta”, sostuvo.

Blu Radio. Daño vsector Pescadero kilómetro 58 //Foto: Invías

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En ese sentido, confirmó que el Gobierno llevará al Congreso una reforma al Código Nacional de Tránsito que contempla reducir costos y simplificar trámites, mientras se mantienen controles frente al exceso de velocidad, “cero tolerancia” con la conducción en estado de embriaguez y medidas como el uso obligatorio del cinturón de seguridad y el casco.

“No es justo que una persona que gana un salario mínimo tenga que gastarse el 80% de su sueldo para poder sacar una licencia de conducción”, señaló. Finalmente, Noguera se refirió a la reconstrucción de la infraestructura afectada por el terremoto y anunció lo que denominó un “Plan Marshall para el Chocó”. Según explicó, fueron priorizados varios corredores viales y estiman conseguir cerca de $1 billón para las intervenciones. Para el Valle del Cauca, la estrategia será utilizar las concesiones existentes y ampliar sus plazos para incorporar obras de reconstrucción.