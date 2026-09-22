Nueva camioneta eléctrica llega con 1.156 HP, acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y carga rápida

La nueva Porsche Cayenne Turbo Electric llega a Colombia con 1.156 HP y una acelaración de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos. Se trata de la versión de mayor potencia de la familia eléctrica del SUV alemán, que también incorpora una batería de 113 kWh y un sistema de carga de alta potencia.

La llegada fue anunciada por Autoelite, importador exclusivo de Porsche en Colombia, después de la presentación regional de la nueva generación eléctrica del Cayenne en Los Cabos, México. La gama que llegará al país incluye diferentes configuraciones, entre ellas la Cayenne Electric, Cayenne S Electric, Cayenne Turbo Electric y sus respectivas versiones Coupé.

Porsche Cayenne Eléctrico Foto: Porsche

Motorización Porsche Cayenne Turbo Electric

La cifra más llamativa está en la versión Turbo Electric. Su sistema de propulsión desarrolla hasta 850 kW, equivalentes a 1.156 HP y 1.500 Nm de torque cuando se utiliza el Launch Control.

Con ese nivel de potencia, el SUV puede pasar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanzar 260 km/h. También acelera de 0 a 200 km/h en 7,4 segundos.



En condiciones normales, la potencia máxima es de 630 kW, unos 857 HP, a la que puede sumarse durante 10 segundos un aporte adicional de 130 kW, equivalentes a 176 HP, mediante la función Push-to-Pass.

La versión Turbo no es, sin embargo, la única alternativa eléctrica que Porsche llevará al mercado colombiano.

Porsche Cayenne Eléctrico Foto: Porsche

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¿Qué diferencia hay entre las versiones eléctricas del Cayenne?

La Cayenne Electric de entrada desarrolla 300 kW, equivalentes a 408 HP, aunque con Launch Control puede alcanzar 325 kW, unos 442 HP, y 835 Nm de torque.

Esta versión acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanza 230 km/h. Su autonomía máxima homologada llega a 642 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

La Turbo Electric, por su parte, ofrece hasta 623 kilómetros de autonomía WLTP. Ambas utilizan tracción integral y el sistema Porsche de gestión electrónica de la tracción ePTM.

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La gama colombiana también contempla las variantes Coupé Electric y S Electric, ampliando la oferta del Cayenne con diferentes niveles de potencia y carrocería.

Porsche Cayenne Eléctrico Foto: Porsche

¿En cuánto tiempo carga la batería del Cayenne eléctrico?

Toda la gama utiliza una batería de 113 kWh y arquitectura eléctrica de 800 voltios. La potencia de carga en corriente continua llega hasta 390 kW y, bajo condiciones óptimas, Porsche señala que puede pasar del 10 % al 80 % en menos de 16 minutos.

En Colombia, los vehículos estarán preparados para utilizar conectores CCS2 y Type 2, los estándares empleados en la infraestructura de carga disponible en el país.

Además del desempeño, el nuevo Cayenne eléctrico incorpora elementos destinados al uso cotidiano. El SUV cuenta con un espacio de carga delantero de 90 litros y puede remolcar hasta 3,5 toneladas.