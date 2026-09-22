Los árabes también entran en el mundo automotor: lanzaron el Exobot, su primer carro eléctrico

Arabia Saudita presentó Exobot, su primer carro eléctrico de producción nacional, con una propuesta que va mucho más allá de crear una nueva marca: el modelo insignia de Ceer llega con hasta 1.111 hp, 1.500 Nm de torque y una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,1 segundos en su versión sedán.

El lanzamiento fue encabezado por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán y hace parte de la estrategia del país para desarrollar una industria automotriz propia y reducir su dependencia de los ingresos provenientes del petróleo. Ceer fue creada en 2022 por el Fondo de Inversión Pública (PIF), el fondo soberano saudí, en alianza con la taiwanesa Foxconn.

¿Qué versiones tiene el primer carro eléctrico de Arabia Saudita?

Exobot debutará con dos tipos de carrocería: sedán y SUV, ambos completamente eléctricos. La marca tiene previsto ampliar la gama durante los próximos cinco años hasta completar siete modelos, incluyendo vehículos medianos y compactos con diferentes sistemas de propulsión.

Ceer Exobot Foto: Ceer

El sedán mide 5,26 metros de largo, 2,1 metros de ancho y 1,43 metros de alto, mientras que el SUV alcanza 5,02 metros de longitud, conserva los 2,1 metros de ancho y tiene 1,69 metros de altura.



Uno de sus elementos más llamativos son las puertas Shahin Wing, de casi tres metros de longitud, que se abren mediante un arco de 60 centímetros y toman su diseño del vuelo del halcón shahin.

¿Motorización del Exobot?

Ceer desarrolló el vehículo alrededor de una arquitectura eléctrica de tres motores y tracción integral. En su configuración más potente entrega 1.111 hp y 1.500 Nm de torque.

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Con esa configuración, el sedán puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2,1 segundos y alcanzar 250 km/h. El SUV necesita 2,4 segundos para llegar a esa velocidad y tiene una máxima de 210 km/h.

También incorpora dirección steer-by-wire, que elimina la columna de dirección tradicional, y dirección en las ruedas traseras para facilitar las maniobras y mejorar la estabilidad a velocidades elevadas.

La primera edición utilizará una configuración de 850 hp y 1.000 Nm, con una batería de 112 kWh. Esta versión tendrá una autonomía de hasta 670 km en el sedán y 560 km en el SUV, bajo las cifras anunciadas por la compañía.

Ceer Exobot Foto: Ceer

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¿Está preparado el Exobot para el calor de Arabia Saudita?

Ceer asegura que Exobot fue diseñado específicamente para las condiciones de la región, donde las altas temperaturas y la exposición solar representan desafíos para los vehículos eléctricos.

El sistema de refrigeración Halo Cooling permite reducir la temperatura del habitáculo de 65 °C a 32 °C en 10 minutos, según la compañía. El vehículo también incorpora sistemas de climatización delanteros y traseros y cristales con recubrimientos destinados a reducir la entrada de calor.

En tecnología, el modelo cuenta con una pantalla curva de 48 pulgadas y resolución 8K, otra central de 10,4 pulgadas y una pantalla trasera de 8 pulgadas. También ofrece asistente de voz con inteligencia artificial en árabe e inglés, conectividad mediante aplicación y actualizaciones remotas OTA.

Ceer Exobot Foto: Ceer

¿Dónde fabricarán los carros de Ceer?

La producción se realizará en el Ceer Manufacturing Complex, ubicado en King Abdullah Economic City, en la costa del mar Rojo. La instalación es presentada por la compañía como la mayor planta automotriz de Medio Oriente.

El proyecto busca crear una industria alrededor de la fabricación de vehículos en Arabia Saudita. Las autoridades calculan que Ceer podría aportar US$8.000 millones al PIB y US$21.000 millones a la mejora de la balanza comercial para 2034, además de generar unos 30.000 empleos directos e indirectos.