¿Qué hace de Mazda CX-30 una de las opciones más atractivas de su categoría?

La evolución del segmento Compact SUV ha llevado a los consumidores a buscar vehículos que combinen diseño, tecnología, eficiencia, seguridad y practicidad para el uso diario. En este escenario, Mazda CX-30 se ha consolidado como una de las alternativas más reconocidas de su categoría, gracias a una propuesta que integra diferentes opciones de motorización, tecnologías de seguridad y conectividad, dimensiones pensadas para las condiciones del país y el respaldo de una marca con más de cuatro décadas de presencia en el mercado colombiano.

Desde su lanzamiento, Mazda CX-30 ha logrado mantenerse entre los primeros lugares del segmento y, en dos ocasiones, se ha posicionado como el vehículo más vendido de su categoría en toda la industria. Este desempeño refleja una propuesta que ha logrado mantenerse vigente frente a un mercado cada vez más competitivo.

Diseño que combina dinamismo, elegancia y tecnología

Esta propuesta le permite diferenciarse dentro de un segmento en el que el diseño tiene un peso importante en la decisión de compra. Mazda CX-30 combina el carácter de una SUV con una estética sofisticada y dinámica, buscando generar una conexión visual que va más allá de las tendencias.

El resultado es un vehículo con una identidad propia y fácilmente reconocible, en línea con la filosofía de diseño de Mazda: crear vehículos que generen una conexión emocional con quienes los conducen.



Diseño centrado en las personas

La experiencia de conducir se eleva aún más en Mazda CX-30. La reducción de vibraciones y la excelente insonorización contribuyen a que todos a bordo tengan un viaje más confortable, mientras que la disposición de los elementos en el habitáculo busca facilitar la interacción con el vehículo y mantener la atención del conductor en el camino.

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Este enfoque centrado en las personas también se refleja en la integración de la tecnología. Mazda CX-30 está equipada en todas sus versiones con sistema de control G-Vectoring Plus (GVC+), Mazda Connect, un display multi - información de 7 pulgadas ubicado en la parte central del tablero de instrumentos y una pantalla TFT a color de 10,25 pulgadas, entre otras tecnologías.

La ubicación estratégica de estos elementos permite acceder a información, conectividad y funciones del vehículo de manera intuitiva, minimizando el desvío de la mirada y complementando una experiencia de conducción más cómoda y segura.

La integración entre diseño, tecnología y confort se complementa con detalles pensados para la experiencia de los ocupantes. En las versiones más equipadas: Grand Touring LX MHEV y Grand Touring LX Carbon Edition, está disponible la pantalla activa de conducción con proyección en el panorámico y el sistema de sonido desarrollado junto con BOSE® que incorpora 12 parlantes distribuidos para ofrecer un sonido envolvente.

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Sus dimensiones también responden a un propósito funcional:

Mazda CX-30 también responde a una necesidad práctica: contar con las dimensiones adecuadas para desenvolverse perfectamente tanto en entornos urbanos como en carretera.

Sus proporciones de 4.395 mm de largo, 1.795 mm de ancho y 1.540 mm de alto corresponden a las de una SUV compacta que facilita las maniobras en ciudad y durante el estacionamiento, sin renunciar a un habitáculo pensado para ofrecer comodidad y seguridad a sus ocupantes.

Esta combinación de dimensiones y posición de conducción permite que Mazda CX-30 se adapte a diferentes escenarios de uso: desde los desplazamientos cotidianos y las calles de las ciudades, hasta viajes por carretera.

Híbrida (MHEV) para optimizar el uso diario

Uno de los aspectos más relevantes de Mazda CX-30 es la incorporación del sistema Mild Hybrid, que combina el motor de combustión con tecnología de asistencia eléctrica para optimizar el desempeño durante la conducción cotidiana. Esta integración permite obtener un rendimiento eficiente, menores emisiones de CO₂ y un importante ahorro de combustible.

El sistema MHEV trabaja de manera complementaria con el motor eSkyactiv-G 2.0L, ofreciendo una respuesta ágil y eficiente (sin sacrificar la potencia ni la experiencia de conducción) especialmente en recorridos urbanos, donde las desaceleraciones permiten aprovechar las ventajas de la asistencia eléctrica .

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Seguridad con múltiples asistencias

Mazda CX-30 integra un conjunto de sistemas orientados a fortalecer la seguridad preventiva.

Desde su versión de entrada, incluye siete airbags, frenos de disco ventilados adelante y discos sólidos atrás, sistemas ABS, EBD, BA, Auto Hold, Control Dinámico de Estabilidad (DSC), Sistema de Control de Tracción (TCS), 4 sensores de parqueo delanteros y 4 sensores de parqueo traseros.

La protección se complementa con las asistencias i-Activsense, que según la versión en la que se encuentra disponible, utiliza radares y cámaras para monitorear el entorno mediante funciones como el asistente inteligente de frenado delantero, el monitor de punto ciego, la alerta de atención del conductor y la asistencia de permanencia en carril, entre otros.

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Tracción y modo de conducción Sport para diferentes escenarios

Las versiones Touring, Touring MHEV, Grand Touring MHEV y Grand Touring LX MHEV cuentan con tracción delantera (4x2). Por su parte, en la versión Grand Touring LX Carbon Edition destaca su motor 2,5L y su sistema inteligente de tracción AWD, diseñado para optimizar la entrega de potencia y mantener un desempeño confiable en diferentes superficies y condiciones de manejo.

Todas las versiones cuentan con una transmisión automática Skyactiv-Drive de 6 velocidades, que ofrece cambios suaves y una respuesta precisa. Además, incorporan el modo de conducción Sport, el cual ajusta los cambios a un rango de revoluciones más elevadas, para brindar una sensación más dinámica al volante cuando el camino invita a disfrutar de la conducción.

Dependiendo de la versión, también incluyen levas de cambio detrás del volante, permitiendo al conductor realizar cambios de marcha de forma manual para una experiencia aún más deportiva e inmersiva.La combinación de diseño, eficiencia híbrida, tecnología, seguridad y distintas configuraciones mecánicas convierte a Mazda CX-30 en una de las propuestas más completas del segmento Compact SUV, características que pueden apreciarse con mayor detalle durante un test drive o al conocer el vehículo directamente en un concesionario.

Más allá de las cifras y el equipamiento, Mazda CX-30 es un vehículo cuya propuesta se aprecia mejor al conducirla. La respuesta del sistema Mild Hybrid en entornos urbanos, el nivel de insonorización, la calidad de marcha y las tecnologías de asistencia son características que solo pueden experimentarse al volante.