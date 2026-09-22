Las motos generan mucho más empleo del que parece: ya superan los 130.000 puestos en Colombia

Las motos generan mucho más empleo del que parece en Colombia: la industria ya supera los 130.000 puestos de trabajo cuando se suma no solo el personal vinculado con las ensambladoras, sino también las actividades de comercialización, distribución, servicio técnico y posventa.

De acuerdo con el reporte de Impacto Social 2025 de la Industria de Motocicletas, elaborado por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, las ocho ensambladoras afiliadas al gremio —que representan el 95 % de los registros de motocicletas en el país— generan 24.494 empleos directos e indirectos.

Sin embargo, esa cifra es apenas una parte del impacto laboral de la actividad. A esos puestos se suman otros 105.712 empleos relacionados con la comercialización, distribución, servicio técnico y posventa, con lo que el total supera los 130.000 empleos.

El resultado representa un crecimiento de más del 20 % frente a 2023, según el informe.



¿Dónde se concentra la mayor parte de los empleos?

La distribución de estas cifras muestra que el impacto de las motocicletas va mucho más allá de las plantas donde se ensamblan. Por cada empleo asociado directamente con la producción también existe una extensa red de negocios y servicios que depende de la comercialización y del uso de estos vehículos.

Concesionarios, distribuidores, talleres, establecimientos de repuestos y servicios de mantenimiento hacen parte de esa cadena. La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI señala que el ecosistema generado alrededor de las motos también dinamiza las economías regionales.

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La dimensión de esa red se refleja en la infraestructura que acompaña al sector: el informe registra 2.935 puntos de venta, 2.548 centros de servicio autorizados y 20.945 establecimientos de repuestos y accesorios.

Esto explica por qué el número de empleos vinculados con la industria resulta considerablemente mayor cuando se analiza toda la cadena y no solamente la fabricación.

¿Qué tanto ha crecido el empleo en la industria de motos?

El crecimiento de los puestos de trabajo supera el 20 % frente al registro de 2023, de acuerdo con el reporte de la ANDI.

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El sector también muestra cambios en la composición de su fuerza laboral. Cerca del 21 % del empleo directo corresponde a mujeres, una participación que aumentó 3,8 % frente a 2023.

Además, más del 70 % de las empresas desarrolla programas de vinculación dirigidos a jóvenes y mantiene iniciativas para personas con discapacidad, madres cabeza de familia y población vulnerable.

Dentro de las propias compañías también se desarrollaron 105 programas de bienestar durante 2025, relacionados con salud, formación, desarrollo profesional y calidad de vida para trabajadores y sus familias. El informe señala además que el 100 % de las empresas implementó programas de salud mental y que cada trabajador recibió, en promedio, 27 horas de capacitación.

¿Cuánto invierte la industria en seguridad vial?

El impacto de la industria no se limita al empleo. Durante 2025, las empresas destinaron cerca de $1.700 millones a programas propios de seguridad vial y formación ciudadana.

Uno de los principales frentes fue la capacitación de motociclistas. Según el reporte, 20.404 personas participaron en procesos de formación y sensibilización sobre conducción segura, un aumento del 20,9 % frente a 2023.

Las actividades incluyeron capacitaciones presenciales y virtuales, simuladores, pistas especializadas, jornadas pedagógicas y contenidos digitales.

El sector también fortaleció la iniciativa Movemos Colombia y la campaña El Destino es Volver, enfocada en promover comportamientos seguros entre los motociclistas.