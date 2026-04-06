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Blu Radio  / Motor  / ¿Qué tan confiables son los carros chinos? Expertos los pusieron a prueba con marcas tradicionales

¿Qué tan confiables son los carros chinos? Expertos los pusieron a prueba con marcas tradicionales

Fabricantes com BYD, Chery, Zeekr y más están quitándoles grandes porciones del mercado a las marcas más tradicionales.

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