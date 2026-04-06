¿Qué tan confiables son los carros chinos? Expertos los pusieron a prueba con marcas tradicionales

La presencia de fabricantes chinos en el mercado automotor colombiano y en general el internacional sigue en aumento. Marcas como BYD, Xpeng, Chery y Zeekr ya compiten en segmentos clave frente a fabricantes tradicionales, pero ¿son tan buenos como prometen?

En este contexto, el portal especializado Carwow realizó pruebas comparativas entre vehículos chinos y modelos consolidados de marcas occidentales, con el objetivo de medir su desempeño en condiciones reales.



¿Qué ofrecen los carros chinos frente a las marcas tradicionales?

De acuerdo con los análisis, los vehículos de origen chino destacan principalmente por su relación costo-beneficio. En muchos casos, ofrecen más equipamiento o mayor potencia por un precio similar o inferior frente a modelos de Europa, Japón o Corea del Sur.

Entre las características más frecuentes se encuentran:



Amplio equipamiento de serie

Enfoque en tecnologías eléctricas o híbridas

Sistemas digitales avanzados

Diseños interiores modernos

Este enfoque ha despertado el interés de los consumidores. Según datos de Carwow, ocho de los diez vehículos más configurados en su plataforma corresponden a marcas chinas.

Carros chinos vs. carros de marcas tradicionales Foto: Flow

Carros chinos vs. carros tradicionales

Para evaluar su desempeño, se compararon modelos chinos con alternativas tradicionales en segmentos similares.



Uno de los casos analizados fue el Leapmotor C10 frente a un SUV de Ford. En este apartado, los expertos encontraron diferencias en la usabilidad del interior.

El modelo chino, con un diseño minimalista, concentra la mayoría de funciones en una pantalla táctil, lo que implica navegar por múltiples menús. Según la evaluación, esto puede dificultar su uso durante la conducción, en contraste con interfaces más optimizadas en modelos tradicionales.

Otro de los puntos evaluados fue el comportamiento en carretera. En este aspecto, algunos modelos chinos mostraron diferencias frente a sus competidores.

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El Chery Tiggo 9 fue comparado con el Kia Sportage. Aunque el modelo chino ofrecía mayor potencia y equipamiento, los expertos señalaron que su suspensión y estabilidad presentaban menor refinamiento en ciertas condiciones, como al pasar por irregularidades o tomar curvas.

Según el análisis, este comportamiento no es aislado y puede repetirse en otros vehículos del mismo origen, aunque con excepciones.

Carros chinos Foto: referencia - ImageFX

¿Existen modelos chinos que igualen o superen a la competencia?

Las pruebas también identificaron casos donde los vehículos chinos muestran ventajas claras. Uno de ellos fue el BYD Dolphin, comparado con el Opel Corsa Electric.

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En este caso, el modelo de BYD presentó:



Mayor autonomía en condiciones reales

Mejor aprovechamiento del espacio interior

Más equipamiento tecnológico

Diseño interior más moderno

Estas diferencias posicionan a algunos modelos chinos como competidores directos en segmentos donde antes dominaban marcas tradicionales.



¿Qué factores influyen en la percepción de confiabilidad?

De acuerdo con los expertos, la confiabilidad de los carros chinos no depende de un solo elemento, sino de varios factores que se combinan en cada modelo:



Calidad de construcción y acabados

Desarrollo del software y sistemas digitales

Ajuste de la suspensión y dinámica de manejo

Experiencia general de uso

El análisis también señala que, mientras algunas marcas han logrado altos niveles de desarrollo tecnológico, otras aún presentan aspectos por mejorar en términos de refinamiento.

Las pruebas realizadas por Carwow evidencian que los fabricantes chinos han alcanzado un nivel competitivo en múltiples áreas del mercado automotor.

Al mismo tiempo, muestran que existen diferencias entre modelos y marcas, especialmente en aspectos relacionados con la experiencia de conducción y la integración de tecnología.