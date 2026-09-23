Colombia acelera con los carros eléctricos: ya es el tercer mercado que más crece en la región

Colombia acelera con los carros eléctricos y ya es el tercer mercado que más crece en América Latina y el Caribe, con un aumento interanual del 236 % en las ventas de vehículos 100 % eléctricos e híbridos enchufables durante 2026, según datos de la Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (Olade).

El crecimiento colombiano se encuentra solo por debajo de Argentina, que registra un aumento de 873 %, y Ecuador, con 261 %. Brasil, el principal mercado de la región por volumen, presenta un crecimiento de 193 %, mientras Uruguay alcanza 151 %.

El dato aparece en un momento de expansión generalizada de la movilidad electrificada. Hasta junio de 2026, América Latina y el Caribe acumulaba 1.016.034 vehículos livianos BEV y PHEV, después de incorporar 285.785 unidades únicamente durante el primer semestre.

Muchos conductores no se cambian a la movilidad eléctrica por los altos costos de cambiar o reparar la batería Foto: Unsplash

¿Qué lugar ocupa Colombia en la electrificación de la región?

El crecimiento del 236 % permite a Colombia ubicarse entre los mercados que más rápidamente están aumentando la incorporación de tecnologías electrificadas. La comparación resulta especialmente relevante frente a Brasil, que concentra el mayor parque regional, con más de 580.000 automóviles.



Brasil también lideró las ventas durante el primer semestre de 2026, con 91.483 vehículos eléctricos e híbridos enchufables, aunque su crecimiento porcentual fue inferior al registrado por Colombia.

En el conjunto de la región, los vehículos BEV y PHEV ya representan 10 % de las ventas de vehículos livianos realizadas en lo que va de 2026, una proporción que marca un cambio frente al tamaño que tenía este mercado hace algunos años.

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En 2020, América Latina y el Caribe apenas contabilizaba 17.541 unidades de este tipo. Para junio de 2026, la cifra acumulada ya había superado el millón.

¿Cómo avanza Colombia más allá de los carros particulares?

La transformación también se refleja en el transporte público. Colombia cuenta con 1.658 buses eléctricos, la tercera flota más grande de América Latina y el Caribe, por detrás de Chile, con 5.059 unidades, y Brasil, con 2.317.

En total, la región alcanzó 10.685 buses eléctricos, después de incorporar 967 unidades adicionales en apenas tres trimestres.

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El crecimiento del parque eléctrico también está acompañado por una expansión de la infraestructura de recarga. Brasil llegó a 25.429 estaciones públicas, mientras México más que duplicó su red en un trimestre, al pasar de 2.046 a 4.802 puntos de carga.

Buses eléctricos BYD ensamblados en Colombia Foto: BYD

¿Qué ahorro genera la electrificación del transporte?

El avance de los vehículos eléctricos también tiene un impacto económico relacionado con el consumo de combustibles. Según las proyecciones de Olade, cada automóvil completamente eléctrico puede representar un ahorro anual estimado de 2.240 dólares, mientras que para un bus eléctrico el cálculo asciende a 26.210 dólares por unidad operativa.

Al considerar la flota regional en circulación, la organización estima un ahorro energético de 1.519 millones de dólares al año, equivalente a cerca de 4 millones de dólares diarios.

Para Olade, este ahorro reduce la exposición de los países a las variaciones internacionales de los precios de gasolina y diésel.

El crecimiento, sin embargo, plantea nuevos desafíos para la región. La organización advierte que será necesario acelerar la instalación de infraestructura de recarga, fortalecer las redes de distribución eléctrica y generar condiciones financieras competitivas para sostener la incorporación de vehículos electrificados.