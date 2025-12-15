En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paro ELN
Accidente bus Antioquia
José Antonio Kast
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Mindefensa se reunirá con la senadora Isabel Cristina Zuleta ante graves denuncias en su contra

Mindefensa se reunirá con la senadora Isabel Cristina Zuleta ante graves denuncias en su contra

El ministro de Defensa habla luego de las graves denuncias reveladas por la revista Semana, según las cuales la congresista habría solicitado a varios generales del Ejército y de la Policía que no adelantaran operativos contra estructuras criminales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad