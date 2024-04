Denuncian 13 hallazgos de presunta corrupción en el Área Metropolitana durante alcaldía de Quintero

Al menos 13 hallazgos de presunta corrupción de la anterior administración dio a conocer a la opinión pública, este martes, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad que articula acciones para los municipios que conforman esta subregión, con recursos públicos.

Una de las denuncias tiene que ver con una reestructuración administrativa con la que se solicitaron crear 128 cargos, de los cuales se habrían creado 25 sin hacer concurso interno, además de que hubo 14 nombramientos entre junio, el día antes de iniciar Ley de Garantías y octubre, 2 en noviembre, y 10 a finales de diciembre.

Paula Palacio, directora de la entidad, denunció que los perfiles no fueron creados objetivamente, de acuerdo con la necesidad de la Entidad, sino subjetivamente conforme a las personas que se pretendía nombrar, lo que consideró un posible conflicto de intereses en los nombramientos para proveer las plazas.

A ello se suma el cuestionamiento sobre 1.500 millones de pesos que esa entidad le dio a la Secretaría de la No Violencia, a cargo en ese entonces del ahora concejal del Movimiento Independientes de Quintero y ex candidato a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui, recursos que según Palacio se ejecutaron en actividades y acciones logísticas tercerizadas por medio de Plaza Mayor y Metroparques, de los cuales no habría indicadores claros.

Publicidad

"El Área Metropolitana firmó convenios interadministrativos con la Secretaría de la Noviolencia del Distrito de Medellín, que era liderada por el muy cuestionado excandidato Juan Carlos Upegui por 1.500 millones de pesos. El primer contrato, el Área Metropolitana lo firmó por un valor de 1.000 millones de pesos y el segundo contrato por 500 millones de pesos. En ambos se ejecutaron actividades, presuntas actividades y acciones logísticas que fueron tercerizadas por Plaza Mayor y Metroparques, pero de las cuales a la fecha no se tiene ni claridad ni los soportes suficientes sobre cómo se ejecutaron estos recursos", aseguró Palacio.

La directora también hizo una grave denuncia sobre que la plata se gastó, pero el cumplimiento de algunos indicadores es ficticio, ya que según la información que suministró a los medios, de los 80 indicadores del plan de gestión Futuro Sostenible, entre los años 2020 y -2023, 52 no cuentan con los debidos soportes y evidencias con las que se pueda verificar su efectivo cumplimiento.

Publicidad

"Un ejemplo de ello es el indicador de corredores para la movilidad activa aumentada, que de una meta establecida de 28,5 km se ejecutaron tan solo 5,46 km, lo que equivale al 19,16 %, aunque en el sistema que aparece con ejecución del 100 %", aseveró la funcionaria.

Además del programa Encicla, denunció que el programa presenta un deterioro notable y hay evidencias de una supuesta gestión inadecuada que puede originar un presunto detrimento patrimonial, por lo que pusieron en conocimiento de los entes de control estas irregularidades. Al listado de lo que podrían ser hechos por lo menos que llaman la atención se suma la supuesta manipulación de cámaras y equipos de cómputo del anterior director, Juan David Palacio.

Ella se preguntó: "¿Qué querían borrar? Equipos de cómputo fueron precisamente formateados. El de la Dirección General, el del Asistente de la Dirección General, el de Contratación y el de la Secretaría General. Una persona externa a la entidad y a la Unidad de Infraestructura Tecnológica que se desempeñó como contratista de la entidad, al parecer por orden directa del exdirector, antes de este formateo le solicitó las claves a quienes las manejaban y después de esto, supuestamente para hacer un backup y después de esto, los equipos fueron sacados de la entidad y regresados ya de manera formateada. De esto también tienen conocimiento las autoridades competentes".

Recordemos que estas presuntas irregularidades complementan las que ha dado a conocer la actual administración de Medellín sobre proyectos y programas del exalcalde Daniel Quintero y que ahora están en manos de la Procuraduría, quien estudiará los más de 600 hallazgos denunciados por Federico Gutiérrez.

Publicidad

Según la veeduría Todos x Medellín, el exdirector Juan David Palacio ahora aspira a la dirección de la Judicatura de Antioquia.