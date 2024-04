Champions League 2024: dónde ver EN VIVO los choques de semifinales en Colombia

Solo quedan cuatro partidos para conocer a los finalistas de la UEFA Champions League 2024, quienes se citarán en el Wembley Stadium en búsqueda del codiciado trofeo internacional de clubes de Europa. Choques que arrancarán desde este 30 de abril y que prometen traer grandes emociones.

Será este 30 de abril y 1 de mayo cuando se jueguen por los primeros 90 minutos de las llaves de semifinal de la UEFA Champions League 2024. Real Madrid, FC Bayern, Borussia Dortmund y PSG son los únicos que podrán acercarse a el sueño del título en esta temporada tras superar con éxito los cuartos de final.

Semifinales de la Champions League 2024: fecha y hora

Ida



30 de abril: FC Bayern vs. Real Madrid / 2:00 de la tarde

FC Bayern vs. Real Madrid / 2:00 de la tarde 1 de mayo: Borussia Dortmund vs. PSG / 2:00 de la tarde

Vuelta



7 de mayo : PSG vs. Borussia Dortmund / 2:00 de la tarde

: PSG vs. Borussia Dortmund / 2:00 de la tarde 8 de mayo: Real Madrid vs. FC Bayern / 2:00 de la tarde

Dónde ver EN VIVO la UEFA Champions League 2024

Los choques de semifinales de la Champions League se podrán disfrutar a través de ESPN, que es el canal autorizado por UEFA en Latinoamérica para la retransmisión de los compromisos; o vía streaming, a través de Star Plus, que es la app aliada al canal mencionado anteriormente.



Previa de la UEFA Champions League 2024

Real Madrid vs. Bayern: un clásico europeo

El choque entre merengues y bávaros es muy conocido en esta competencia. En los últimos años se han enfrentados en diversas fases de la competencia donde la paternidad es española; hasta ahora, Real Madrid ha conseguido 12 victorias en 26 partidos entre ambas escuadras, los alemanes han ganado 11 y lo demás ha finalizado en empate.

Real Madrid vs. FC Bayern en la Champions League 2024 // Foto: AFP

Borussia Dortmund vs. PSG

Por un lado, Dortmund sabe qué es ganar esta competencia, pero no en este siglo; mientras que, PSG, solo ha llegado a una final que perdió, justamente, ante un equipo alemán. Ambos clubes tienen una cita con la historia y buscarán llegar a la gran la búsqueda de meterse en el palmarés de la Champions, que, no ha sido fácil para los dos.

Dortmund vs. PSG en la Champions League 2024 // Fotos: AFP