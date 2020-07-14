Blu Radio Bodytech
Dos muertos deja tiroteo en el norte de Bogotá, cerca de reconocido gimnasio
Este hecho se presentó en horas de la tarde de este miércoles. Las autoridades investigan.
Bogotá: enviaron a prisión a presuntos responsables de asesinato de empresario en Bodytech de la 85
Yesid Martínez Rodríguez y Juan Sebastián Virgüez Triana serían los presuntos responsables de la muerte del comerciante Adolfo Ortega García, en el gimnasio Bodytech de la calle 85 en Bogotá, el pasado 24 de julio.
Hay conversaciones con cuatro alcaldes para pilotos en gimnasios: BodyTech
Según los decretos del Gobierno, los pilotos podrían comenzar después del 16 de julio, pero aún es necesario que MinSalud publique el protocolo correspondiente.
Emergencia en Bodytech de Chía por desplome parcial del techo
Autoridades no reportan heridos.