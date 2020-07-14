En vivo
Blu Radio  / Bodytech

Bodytech

  • Disparos en el norte de Bogotá, cerca a gimnasio, el 11 de febrero
    Disparos en el norte de Bogotá, cerca a gimnasio, el 11 de febrero
    Foto: Blu Radio
    Bogotá

    Dos muertos deja tiroteo en el norte de Bogotá, cerca de reconocido gimnasio

    Este hecho se presentó en horas de la tarde de este miércoles. Las autoridades investigan.

  • sicariato bogota.jpeg
    Sicariato en Bogotá
    Foto: suministrada
    Bogotá

    Bogotá: enviaron a prisión a presuntos responsables de asesinato de empresario en Bodytech de la 85

    Yesid Martínez Rodríguez y Juan Sebastián Virgüez Triana serían los presuntos responsables de la muerte del comerciante Adolfo Ortega García, en el gimnasio Bodytech de la calle 85 en Bogotá, el pasado 24 de julio.

  • 27364_Gimnasio / Foto / Referencia AFP
    Gimnasio / Foto / Referencia AFP
    Economía

    Hay conversaciones con cuatro alcaldes para pilotos en gimnasios: BodyTech

    Según los decretos del Gobierno, los pilotos podrían comenzar después del 16 de julio, pero aún es necesario que MinSalud publique el protocolo correspondiente.

  • 143476_Foto: Blu Radio
    Foto: Blu Radio
    Sociedad

    Emergencia en Bodytech de Chía por desplome parcial del techo

    Autoridades no reportan heridos.

