Presidente Petro habló con Ricardo Roa tras decisión del CNE de sancionar campaña

Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar a la campaña Petro Presidente, el mandatario mantiene silencio frente al tema.
Después de conocerse el fallo, publicó tres mensajes sobre las reformas tributaria, laboral y pensional, cuestionando que una parte de la Corte Constitucional “está a punto de hundir” esta última al delegar decisiones a la Cámara cuando ya se acerca el final del periodo legislativo y se aproximan las elecciones.
En medio de la falta de pronunciamiento directo del presidente, se conoció que Ricardo Roa (actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña en 2022) sostuvo comunicación con el mandatario tras enterarse del fallo a través de los medios, ya que aún no ha sido notificado formalmente. Roa analiza posibles salidas jurídicas mientras participa en una junta ordinaria.
Petro, por su parte, cumple este jueves una agenda privada. En la tarde tiene previsto asistir a la socialización del decreto del Fondo de la Policía, que se realizará en la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.
El presidente inicialmente había contemplado viajar a Barranquilla para participar en el V Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria, pero finalmente su asistencia no se concretó.