Mujer que envió frambuesas envenenadas con talio a estudiantes no está en Colombia: así la buscan

Vale recordar que este lamentable hecho acabó con la vida de dos menores de edad de solo 15 años, mientras otra sigue recuperándose. Aquí los nuevos detalles del caso.

