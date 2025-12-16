Expresidentes piden a la Corte tumbar el memorando de entendimiento entre Colombia y Venezuela

En el despacho del magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, ya reposan los conceptos emitidos por seis expresidentes de la República, los cuales fueron conocidos por Blu Radio, en el marco del estudio de la demanda que pide tumbar el memorando sobre la zona binacional entre Colombia y Venezuela.

César Gaviria, Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez, en su calidad de miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales, ya hicieron lo propio al allegar sus conceptos a la Corte.

El expresidente César Gaviria le pidió a la Corte Constitucional que declare sin efectos jurídicos el memorándum de entendimiento firmado entre Colombia y Venezuela para la creación de la denominada Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, al considerar que, pese a presentarse como un acuerdo no vinculante, en la práctica tiene el alcance material de un tratado internacional.

Según el exmandatario, el memorando establece la creación de una Zona Económica Especial Binacional, con acciones en infraestructura, comercio, movilidad, regulación aduanera e incluso instancias permanentes de gobernanza conjunta, lo que, a su juicio, solo puede hacerse mediante un tratado aprobado por el Congreso y sometido a control previo de constitucionalidad.



Por su parte, el expresidente Iván Duque lanzó una advertencia sobre los efectos del memorando en la soberanía y la seguridad nacional. El exmandatario señaló que el acuerdo abre la puerta a esquemas de cooperación transnacional que permitirían la injerencia de autoridades venezolanas en territorio colombiano, incluso en decisiones de carácter económico, administrativo y de seguridad, competencias que —recordó— corresponden exclusivamente al Estado colombiano.

“En consecuencia, la declaración de inconstitucionalidad no solo restablece el orden jurídico: reafirma que en Colombia ningún instrumento internacional puede operar o producir efectos sin nacer bajo la luz de la Constitución. Esta decisión no destruye una política pública, sino que evita que una creación improvisada y descontrolada —un Frankenstein llamado ‘Memorándum’— termine devorando los fundamentos democráticos y constitucionales del Estado colombiano”, señaló el expresidente Álvaro Uribe en su concepto.

Pese a abstenerse de un análisis estrictamente constitucional, el expresidente Juan Manuel Santos sí fijó una posición clara en términos de conveniencia y seguridad nacional. A primera vista, para el exmandatario la creación de la zona binacional no resulta conveniente para Colombia, debido a la presencia y actuación de grupos armados ilegales en la frontera, así como a la presunta complicidad de la Guardia Nacional venezolana en esa región.