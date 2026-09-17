Habla hermana de Ana Lucía, niña hallada muerta en alcantarilla de Bogotá: “Ella no merecía esto”

Luz González, hermana de Ana Lucía González, la niña de 8 años que fue hallada sin vida dentro de una estructura de alcantarillado en el sur de Bogotá, habló con Blu Radio sobre el dolor que atraviesa su familia y pidió que el crimen no quede impune.

La menor, de origen venezolano, había viajado a Colombia para pasar sus vacaciones junto a su hermana y tenía previsto regresar esta semana a su país para retomar sus actividades escolares. Sin embargo, el lunes 14 de septiembre desapareció en medio de una situación que ahora es investigada por las autoridades.

El cuerpo de Ana Lucía fue encontrado el martes 15 de septiembre en el barrio JJ Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar. Fueron otros niños que se encontraban jugando en la zona quienes encontraron el cadáver y alertaron a la comunidad.

Por estos hechos fue capturado un hombre de nacionalidad venezolana, identificado en los reportes conocidos como José Rojas, quien es señalado de estar relacionado con la desaparición y muerte de la menor. Su responsabilidad deberá ser determinada por la justicia.



Presunto asesino de la menor Roxana González Fotos: suministrada - Fiscalía

“Pedimos justicia”, dijo la hermana de Ana Lucía

En medio del dolor por la pérdida de su hermana, Luz González hizo un llamado a las autoridades para que el caso avance hasta esclarecer lo ocurrido y se determine la responsabilidad del capturado.

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“Pedimos justicia, que este crimen no quede impune, porque ella solo era una niña y era un angelito, era un bebé que recién estaba empezando a vivir. Ella no merecía esto”, expresó Luz durante la entrevista con Blu Radio.

La joven también manifestó su preocupación por la posibilidad de que el señalado responsable pueda recuperar la libertad en el futuro.

Yo quiero que hagan justicia, que nunca salga más de la cárcel, que lo condenen para siempre afirmó

Sus declaraciones corresponden a la percepción y al pedido de la familia mientras el proceso judicial continúa. Será la Fiscalía la encargada de presentar los elementos de la investigación y los jueces deberán determinar, conforme avance el proceso, si existe responsabilidad penal.

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Además de referirse a la muerte de su hermana, Luz contó que su relación con el hombre actualmente detenido habría estado marcada por situaciones de violencia psicológica y dependencia económica.

La joven explicó que esta situación le habría dificultado tomar decisiones y buscar ayuda.

Psicológicamente sí, o sea, yo dependía económicamente de él y pues yo me sentía muy cerrada, no tenía como opciones para dónde salir o con quién hablar relató

Hermana de niña de 8 años asesinada exige justicia: “Que lo condenen para siempre” #HoyEnBlu #MeridianoBlu pic.twitter.com/TAt9Z6MwE8 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 17, 2026

Su testimonio permite conocer otra de las circunstancias que las autoridades deberán tener en cuenta dentro de la reconstrucción de los hechos ocurridos antes de la desaparición de Ana Lucía.

El tío de la menor, Rafael González, también había contado a Blu Radio que antes de la desaparición se habría presentado una fuerte discusión de pareja. Según su relato, Luz habría salido del apartamento para buscar ayuda y, durante ese momento, el hombre habría salido del lugar con la niña en una motocicleta.

Rafael aseguró además que su sobrina habría sido objeto de una amenaza dirigida contra la familia, versión que forma parte del testimonio entregado por los familiares y que deberá ser corroborada dentro de la investigación.

Un casco, pieza clave en la investigación

De acuerdo con la información entregada por Luz González durante la entrevista, uno de los elementos que habría resultado determinante para avanzar en la ubicación del señalado responsable fue un casco de motocicleta.

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Según su relato, se trataba del casco que ella utilizaba y que posteriormente habría sido usado por el hombre cuando salió con Ana Lucía en la motocicleta el día de la desaparición.

Este elemento habría sido relacionado con las imágenes de las cámaras de seguridad que permitieron reconstruir parte del recorrido del vehículo desde Mosquera hacia Bogotá.

Las autoridades establecieron que una motocicleta salió del sector de Porvenir Río, en Mosquera, con un adulto como conductor y una menor como acompañante. El recorrido habría continuado por el corredor de la calle 13 hasta Bogotá y posteriormente por el sector de Casandra, en Fontibón.

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Uno de los interrogantes que permanece abierto es qué ocurrió durante ese recorrido y cómo el cuerpo de Ana Lucía terminó en una estructura de alcantarillado en Ciudad Bolívar.

Mientras avanza la investigación, la familia permanece en Bogotá a la espera de los procedimientos de Medicina Legal para poder trasladar los restos de la niña hasta Venezuela. Los familiares también han solicitado apoyo para afrontar los gastos relacionados con su permanencia en la capital y la repatriación.