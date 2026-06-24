Danilo Rueda responde a polémica por “compromisos” con Clan del Golfo y metáfora de “congelados”

El excomisionado de paz, Danilo Rueda, en diálogo con Mañanas Blu, se refirió a su gestión y los acercamientos realizados con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como el Clan del Golfo, tras la difusión de audios que sugieren presuntas gabelas a este grupo armado.

Rueda insistió en que los encuentros se dieron bajo un marco estrictamente exploratorio y sin la firma de acuerdos que comprometieran la institucionalidad.

Clan del Golfo. Foto: imagen de archivo, Pares.

El contexto de las exploraciones y la ausencia de acuerdos

Rueda explicó que estas reuniones ocurrieron en una "fase de exploraciones con ese grupo armado y que simultáneamente se estaban haciendo con otros grupos".



Según el exfuncionario, el objetivo primordial no era aceptar condiciones, sino escuchar las proyecciones del grupo dentro de un eventual proceso de paz. "Ningún tipo de acuerdo se suscribió hasta que yo estuve responsable de la política de paz", enfatizó, exceptuando únicamente el cese de fuego temporal decretado por la presidencia el 31 de diciembre de 2022.

El excomisionado subrayó que el diálogo se centró en preguntar por las "expectativas que tenían en relación con un proceso de paz", siempre bajo los límites constitucionales y legales vigentes, incluyendo el marco de la Ley 2272 y proyectos de sometimiento judicial.

La metáfora de los "congelados" y el freno a operaciones

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Uno de los puntos más controvertidos de la entrevista fue la explicación sobre la metáfora de los "congelados" para referirse a la pausa en las operaciones militares. Rueda describió esta figura como una herramienta de seguridad para las mesas de diálogo.

"Para poder conversar necesitamos tener un espacio, para ese espacio necesitamos hacer como si fueran los congelados. Hasta aquí llegamos en este momento para poder conversar, pero termina la conversación y sigue el juego, sigue el juego".

Aclaró que estas no eran suspensiones permanentes de la fuerza pública, sino garantías temporales de seguridad en zonas donde las reuniones eran breves debido a la presión militar constante. "Eran reuniones de una hora, hora y media, 2 horas y corra. ¿Por qué? Porque había operaciones militares y había operaciones policiales".

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Depuración de la Fuerza Pública y extradiciones

Frente a los señalamientos de que el gobierno habría retirado a altos mandos militares y policiales a petición del Clan del Golfo, Rueda negó tajantemente haber recibido listas de nombres. "Yo no recibí ningún nombre, yo no trasladé ningún nombre ni al ministro de Defensa ni al presidente de la República porque no lo tuve, no lo tuve".

Aseguró que cualquier cambio en la cúpula fue parte de una política de depuración anunciada previamente por el presidente Petro.

En cuanto a las extradiciones, Rueda utilizó el término "congelar" para referirse a una suspensión temporal que no anula el proceso judicial definitivo. "Esa orden de extradición que está ahí se congela, pero no quiere decir que no vaya a ocurrir posiblemente el hecho de la extradición", explicó, citando como precedente histórico el gobierno de César Gaviria y aclarando que existen tratados de cooperación con Estados Unidos que se deben respetar.

Escuche aquí la entrevista: