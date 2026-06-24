“Termina el gobierno Petro y sentimos que no ha avanzado”: indígenas del Cauca en Bogotá

Nuevamente en Bogotá hace presencia una comunidad indígena del departamento del Cauca, que llegó en aproximadamente 10 vehículos entre ellos chivas tipo escalera al mediodía del martes 23 de junio. Sin embargo, con el pasar del día, decidieron pasar la noche en las instalaciones del Centro Administrativo Nacional y la Agencia Nacional de Tierras donde en reiteradas ocasiones la han utilizado como epicentro de plantón y reuniones.

De acuerdo con los líderes indígenas, la razón de haber llegado a Bogotá es la falta de cumplimientos en los acuerdos escritos con el gobierno en mesas de diálogo anteriores; conclusiones que tienen que ver con formalización, ampliación y compra de tierras en el departamento.

“Los acuerdos que hemos venido realizando desde hace varios años, que los procesos han sido muy lentos, y ya termina el gobierno Petro y esos compromisos sentimos que no que no han avanzado. Entonces, por eso hoy estamos aquí. Jurídicamente hemos dado la batalla como pueblo Misak, pero no ha avanzado en los temas de acuerdos que hemos tenido con el gobierno. La agencia nacional ha puesto muchos requisitos. Por ende, nosotros hemos tratado de, desde las comunidades, buscar toda la documentación requerida por el ANT, pero, desafortunadamente han sido muy lentas.“ concluye Luis Eduardo Tunubala, gobernador del resguardo.

Entra tanto, de acuerdo con lo mencionado por los líderes indígenas, para las 9:00 a.m. del martes 24 de junio está programada una reunión en la ANT con delegados del gobierno nacional y el pueblo indígena para entablar una nueva mesa de diálogo para exponer todas las inquietudes.



Por ahora, es incierto el tiempo de estadía en Bogotá, puesto que aseguran que de no concretar o tener respuestas el gobierno, no se devolverán a los territorios. Así mismo, confirman que por ahora, previo a la reunión, no tiene planeado hacer manifestaciones o recorridos por las calles de la capital que pueda afectar la movilidad.

Por su parte, con la llegada del nuevo gobierno del presidente Electo, Abelardo De La Espriella, aseguran que esperan tener el mismo respeto a la manifestación pacífica como lo han hecho. Por lo que están a la expectativa de cómo manejará los temas agro del país.