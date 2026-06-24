Detalles de la prórroga del Fondo Nacional del Café y la protección de 550.000 familias

En una decisión calificada como "prudente" y "responsable", el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunciaron una prórroga de cinco meses para el contrato de administración del Fondo Nacional del Café.

Esta medida busca disipar la incertidumbre que rodeaba el vencimiento del contrato actual, previsto para el próximo 7 de julio, y garantiza la continuidad de servicios vitales para más de dos millones de personas que dependen de este sector.

Protección a los servicios del sistema cafetero

El gerente de la Federación, Germán Bahamón, enfatizó en Mañanas Blu que la prioridad absoluta de esta negociación han sido las 550.000 familias caficultoras del país.

Ante la preocupación de los productores sobre qué ocurriría después del 8 de julio, Bahamón fue enfático en que la prórroga protege la operatividad diaria en las veredas de los 611 municipios cafeteros.



Café Foto: FNC

“Ese es el miedo, la incertidumbre que sentía el cafetero... va a permitir que las familias no tengan ningún quebranto, que los servicios sigan siendo los mismos”, afirmó Bahamón

Entre los servicios blindados se encuentran la garantía de compra con pago inmediato, la investigación científica de Cenicafé, la asistencia técnica de las “camisas amarillas” y el posicionamiento de la marca de café colombiano en el exterior.

Publicidad

Gobernanza y representación de la mujer

Más allá de la estabilidad financiera, el nuevo periodo de negociación de cinco meses busca estructurar un contrato que mejore la gobernanza del fondo. Según Bahamón, la Federación no busca defender privilegios, sino blindar el uso de la parafiscalidad, la cual definió como “una vaca de todos los cafeteros y que debe ser administrada por el mismo sector”.

Un punto clave en las conversaciones con la ministra de Agricultura es el fortalecimiento de la representación femenina en los comités municipales, departamentales y nacionales.

El objetivo es buscar herramientas democráticas que permitan un equilibrio ideal entre hombres y mujeres en la dirigencia cafetera, aprovechando las próximas elecciones gremiales de septiembre.

Publicidad

Transición política y visión a largo plazo

A pesar de la coyuntura política y el cambio de gobierno en el horizonte, la Federación mantiene una postura técnica y de apertura. Bahamón confirmó acercamientos con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para socializar el devenir de la caficultura.

El gerente se mostró optimista frente al futuro del gremio: “Estamos convencidos de que antes de finalizar los 5 meses tendremos la posibilidad de firmar la renovación del contrato, la prórroga por 10 años, como manda la ley”.

Escuche aquí la entrevista: