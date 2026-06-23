Tras prórroga, Gobierno deja en manos de de la Espriella futuro del Fondo Nacional del Café

El Gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros alcanzaron un acuerdo para prorrogar por cinco meses el contrato de administración del Fondo Nacional del Café, con lo que se evitaría, por ahora, una afectación a los servicios que reciben más de 550.000 familias cafeteras.

La medida fue anunciada tras varias semanas de conversaciones entre las partes y busca funcionar, además, como un plazo para construir un nuevo contrato que defina el futuro de la relación entre el Estado y el gremio cafetero, tarea que le correspondería al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Este fondo se encarga de procesos como la garantía de compra, la asistencia técnica, la investigación cafetera y los programas de apoyo a los productores.

Según informaron los ministerios de Hacienda y Agricultura, la extensión temporal permitirá avanzar en la estructuración de un nuevo acuerdo que incorpore temas considerados estratégicos para el futuro de la caficultura colombiana.



Entre ellos se encuentran la autonomía presupuestal del Fondo Nacional del Café, la participación de los comités departamentales de cafeteros, el fortalecimiento de las garantías de compra para los productores y nuevos mecanismos orientados a mejorar la gobernanza y la representatividad del sector. El Gobierno destacó que estos asuntos son fundamentales para la sostenibilidad y competitividad de la actividad cafetera.

Por su parte, Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, celebró los avances logrados durante las negociaciones y destacó la disposición del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

Bahamón aseguró que el entendimiento alcanzado responde a la necesidad de proteger los servicios que presta el sistema cafetero y preservar la estabilidad institucional del sector.

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“Con responsabilidad y entendiendo que los servicios que presta el sistema cafetero no pueden ponerse en riesgo, el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros hemos acordado avanzar hacia la suscripción de una prórroga temporal. En los próximos días definiremos conjuntamente los términos de esa prórroga, la cual nos permitirá, en un plazo de hasta cinco meses, la estructuración del nuevo contrato”, reiteró Bahamón.

Quiero informar a Colombia y al país cafetero que, en las conversaciones adelantadas con el Gobierno Nacional, hemos logrado avances en la construcción del nuevo contrato de administración del Fondo Nacional del Café.



Con responsabilidad y entendiendo que los servicios que… — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) June 24, 2026

Justamente, la prórroga también envía un mensaje de tranquilidad a los productores y a los mercados, ya que garantiza la continuidad de programas esenciales relacionados con la comercialización, la asistencia técnica y el respaldo institucional al café colombiano.

El acuerdo tiene una implicación directa para el próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella. Una vez concluya la prórroga, será la nueva administración la encargada de suscribir el contrato definitivo de administración del Fondo Nacional del Café, incorporando los consensos construidos durante este proceso, pero además con la responsabilidad de consolidar una reforma institucional que fortalezca la democracia cafetera.

