Gobierno descarta tarifas diferenciales para este año en peajes de Autopistas del Cafe

La consejera presidencial para las Regiones, Luz María Múnera, aseguró que las tarifas diferenciales anunciadas para los peajes de las Autopistas del Café no entrarán en funcionamiento este año, sino a partir de finales de febrero o comienzos de marzo de 2027, una vez finalice el contrato de concesión del corredor vial Manizales-Pereira-Armenia.

La funcionaria hizo la precisión durante una entrevista concedida a la emisora UMFM de la Universidad de Manizales, donde explicó que la decisión del Gobierno nacional ya está tomada, pero su aplicación depende de la terminación de los compromisos contractuales vigentes.

“La decisión ya está tomada. Eso va a estar a partir del mes de marzo del próximo año. Lo que pasa es que hay unos contratos que hay que finiquitar. Vamos a tener siete municipios en los que las personas deberán inscribir su vehículo con su placa para pagar solo $700 por cada paso”, afirmó Múnera.

La consejera descartó que la medida pueda implementarse en los próximos días y argumentó que el Gobierno nacional no dispone actualmente de los recursos necesarios para subsidiar la diferencia tarifaria, que estimó en cerca de $17.100 por cada vehículo que transite por los peajes.



Múnera también señaló que las restricciones presupuestales han dificultado la puesta en marcha anticipada del beneficio y reiteró que la determinación del Gobierno consiste en no renovar la concesión actual y asumir directamente la operación del corredor vial.

Según explicó, los peajes no desaparecerán cuando concluya la concesión. Por el contrario, continuarán funcionando bajo administración estatal y será en ese momento cuando comenzarán a aplicarse las tarifas preferenciales para los usuarios de los municipios beneficiados.