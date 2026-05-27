Gobernador de Risaralda lanza alerta por Autopistas del Café: “¿Cómo se van a financiar las obras?”

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, expresó su preocupación por el futuro de las obras viales en el Eje Cafetero tras el proceso de reversión de Autopistas del Café y el rechazo de la IP Conexión Centro.

En entrevista con Mañanas Blu, el mandatario aseguró que la principal inquietud de las regiones es cómo se garantizarán los recursos para continuar con la modernización y mantenimiento de la malla vial.

“El llamado de atención es: si se rechazó la IP, ¿cómo se financian las nuevas obras de la malla vial en el territorio?”, afirmó el gobernador durante la conversación.

Patiño explicó que los peajes de Autopistas del Café ya entraron en un proceso de reversión y que, una vez termine el contrato, pasarán a estar bajo manejo de la Nación o del Invías. Sin embargo, advirtió que todavía no existe claridad sobre el modelo que reemplazará la financiación privada de las obras.



¿Qué pasará con los peajes de Autopistas del Café?

Según el gobernador, los peajes seguirán existiendo incluso después de la reversión, aunque insistió en que deberían tener tarifas menores y revisarse la permanencia de algunas casetas en Risaralda.

“Van a seguir existiendo los peajes, seguramente, y ese recurso no llegue al territorio. Esa es la preocupación más grande que hoy tenemos”, señaló.

El mandatario propuso que el recaudo que se obtenga de esos peajes sea administrado por las regionales del Invías y se invierta directamente en las carreteras del Eje Cafetero, en lugar de ingresar a una bolsa nacional.

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Además, recordó que desde Risaralda se venía insistiendo en que la IP Conexión Centro incluyera un mayor CAPEX —es decir, una mayor inversión en obras para el departamento— y tarifas más bajas para los usuarios.

Gobernador defiende la inversión privada para obras viales

Patiño dejó claro que considera necesaria la participación de capital privado para desarrollar grandes proyectos de infraestructura en la región.

“La inversión privada genera el desarrollo”, aseguró.

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El gobernador puso como ejemplo la situación de Vías del Samán, concesión pública que, según dijo, comprometió siete tramos viales y que cinco años después apenas ha entregado una obra en Risaralda.

Por eso, insistió en que eliminar peajes sin definir una fuente alternativa de recursos podría frenar el desarrollo vial del Eje Cafetero durante décadas.

“Si no hay una inversión privada seria, una propuesta técnica que cumpla los requisitos, pues tampoco vamos a tener desarrollo vial en los próximos 30 años en los territorios”, afirmó.

Ante la posibilidad de desmontar más casetas de cobro de peajes, Patiño insistió en que el Gobierno nacional debe explicar de dónde saldrán los recursos para continuar con obras estratégicas como la doble calzada La Paila–Calarcá y otros corredores del Eje Cafetero.

“Si no tenemos el recaudo de los peajes, pues no vamos a tener desarrollos viales”, advirtió.

El gobernador también cuestionó que aún no se conozcan las razones técnicas por las que fue rechazada la IP Conexión Centro, proyecto que contemplaba inversiones para Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca.