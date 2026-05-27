En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque en Riohacha
Rosa Elvira y De La Espriella
Elecciones presidenciales
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Vehículos de carga también tendrán descuentos en peajes de Autopistas de Café

Vehículos de carga también tendrán descuentos en peajes de Autopistas de Café

La medida beneficiará a habitantes y transportadores de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría y Santa Rosa de Cabal. Según lo informado, los vehículos de categorías I y II pagarán una tarifa de $700.

Vehículos de carga.
Vehículos de carga.
Suministrada.
Por: Cristian Zuluaga
|
Actualizado: 27 de may, 2026

El Gobierno Nacional anunció nuevas tarifas diferenciales para varios peajes de Caldas, luego de una mesa de trabajo entre delegados del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

La medida beneficiará a habitantes y transportadores de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría y Santa Rosa de Cabal. Según lo informado, los vehículos de categorías I y II pagarán una tarifa de $700.

Entre tanto, la categoría III cancelará solo el 30 % del valor actual del peaje, mientras que las categorías IV en adelante asumirán el 50 % de la tarifa vigente.

Con esta decisión, algunos vehículos de carga tendrían reducciones significativas en los costos de tránsito.

Por ejemplo, en los peajes Tarapacá I y II, la categoría III pasaría de pagar $23.500 a cerca de $7.050. La categoría IV bajaría de $23.500 a unos $11.750, mientras que la categoría V pasaría de $58.000 a aproximadamente $29.000.

En los peajes Pavas, San Bernardo y Santágueda también se aplicarían rebajas. Allí, los vehículos de categoría III pasarían de pagar $19.300 a $5.790, mientras que la categoría VI bajaría de $58.900 a de $29.450.

Durante la reunión también confirmaron que ya quedó expedido el acto administrativo que niega la Iniciativa Privada (IP) Conexión Centro y que la decisión ya fue notificada a la concesión.

Publicidad

Las autoridades indicaron que la categorización de beneficiarios ya quedó definida y que, a finales de esta semana, entregarán detalles sobre el proceso y los requisitos para acceder a las tarifas diferenciales.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Peajes

Publicidad

Publicidad

Publicidad