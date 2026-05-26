Contraloria pide explicaciones a la ANI información sobre desmonte de peajes en el Eje Cafetero

La semana anterior la ANI, anunció el establecimiento de peajes diferenciales mientras que la ANI está hablando de terminar el contrato de concesión, una idea que el presidente Gustavo Petro ha apoyado en sus discursos públicos.

Entre la información solicitada por el ente de control está la aclaración de si a la fecha, "la ANI está estudiando y/o tramitando una eventual ñ terminación anticipada de este contrato de concesión, incluyendo los argumentos que la soportarían y los eventuales reconocimientos o compensaciones que habría que pagar al Concesionario por tal decisión".

También pide explicaciones detalladas sobre el desmonte de peajes en las casetas de la región.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha dicho que la implementación de peajes diferenciales para comunidades que viven cerca de vía es una medida legal y financiada con un fondo especial de la propia concesión.



Vale recordar que gremios como la Andi han advertido que teminar anticipadamente la concesión podría ser un precedentes muy negativo en materia de seguridad jurídica y que el proyecto de Iniciativa Privada, Conexión Centro, podría movilizarse unos 7 billones in inversión para los próximos años pero requiere el pago de peajes.