Gobierno rechaza propuesta para nueva concesión en el Eje Cafetero en medio de polémica por peajes

El Gobierno nacional, a través de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), rechazó la propuesta de crear una nueva concesión vial en reemplazo de Autopistas del Café: la IP Conexión Centro.

La decisión se da a conocer en medio de la lluvia de críticas al Gobierno por su anuncio de reducir las tarifas de peajes en la región y luego de la exigencia de explicaciones por parte de la Contraloría General de la República.

"Después de tener todas las herramientas jurídicas, técnicas y demás, en el marco de sus competencias, la ANI ha decidido rechazar la IP Conexión Centro", explicó la ministra de transporte María Fernanda Rojas.

¿Qué está pasando con los peajes y qué tiene que ver Odinsa?

En las últimas semanas se han registrado bloqueos y manifestaciones en el Eje Cafetero en contra del cobro de peajes de la Concesión Autopistas del Café, cuyo socio mayoritario es Odinsa (filial de Grupo Argos).

La ANI ha estado dialogando con los manifestantes y prometió establecer tarifas diferenciales para categorías 1 y 2 de comunidades de la zona de influencia de los peajes quienes pasarán de pagar $17.800 y más a solo $700 pesos. Sin embargo, el presidente de Odinsa, Jean Pierre Serrani, dijo en Mañanas Blu que la compañía no había sido incluida en las mesas de diálogo y que no tenía "ni idea" de la reducción de tarifas.

En ese contexto, el presidente Gustavo Petro ha dicho abiertamente que es preferible apostar por la obra pública en lugar de hacerlo por el cobro de peajes para "alimentar un negocio financiero".

Publicidad

¿Qué era exactamente la IP Conexión Centro?

La concesión Autopistas del Café termina en el año 2027 y Odinsa le propuso al Gobierno continuar con la concesión mediante una iniciativa privada llamada Conexión Centro.

Conexión Centro implicaría la intervención de 317 kilómetros de vías en el Eje Cafetero con inversiones por 7 billones de pesos que no requerirían presupuesto de la nación, sino que se financiarían exclusivamente con cargo a los peajes.

La iniciativa proponía la construcción, mejora, rehabilitación, operación y mantenimiento de los corredores viales La Paila-Calarcá y Armenia-Manizales.

Publicidad

Con el rechazo de la ANI a la propuesta, la realización de estas obras queda en el limbo.

De momento, el Gobierno no ha aclarado si le interesa hacer las obras de mejora a través de una licitación o si optará por mantener la vía como está y dejarla bajo administración de Invías.



Las voces de los empresarios

La Cámara Colombiana de la Infraestructura aseguró que la ANI podría revisar su propia decisión y le pidió considerar las múltiples voces en favor del desarrollo de la iniciativa, además de resaltar las ventajas del modelo de iniciativas privadas.

"Decisiones sobre la viabilidad de este tipo de proyectos requieren análisis completos y una evaluación integral sobre sus efectos positivos para el país", indicó el gremio.

Previamente, la Andi había enviado una carta a la ministra de Transporte advirtiendo que la IP Conexión Centro traería beneficios para el desarrollo de la economía de la región y que terminar anticipadamente el contrato de Concesión de Autopistas del Café, como se está sugiriendo desde el Gobierno, podría ser un precedente muy negativo en materia de estabilidad jurídica.

Por su parte, la Contraloría General de la República le había pedido explicaciones al Gobierno sobre las decisiones frente a este proyecto y frente al cobro de peajes en la región.