Desarticulan banda que comercializaba drogas en barrios de la comuna Universitaria de Manizales

Un operativo desarrollado por la Policía Metropolitana de Manizales permitió la captura de 19 personas señaladas de integrar una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes en el sector cinco del barrio Pío XII. La acción, denominada Operación Fortaleza, incluyó nueve diligencias de allanamiento en ese sector y en el barrio Aranjuez.

Las autoridades hicieron efectivas 16 órdenes de captura y detuvieron en flagrancia a otras tres personas. Entre los capturados figuran cuatro mujeres y 15 hombres, quienes deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La investigación se extendió durante ocho meses y contó con el apoyo de la Fiscalía 20 Seccional, unidades de inteligencia del Ejército Nacional, la Alcaldía de Manizales y personal del CAI Fátima. Durante el proceso, los investigadores emplearon técnicas como agentes encubiertos, interceptación de comunicaciones, análisis de más de 200 horas de grabaciones, entrevistas y labores de inteligencia apoyadas con drones y cámaras ocultas.

Según las autoridades, la organización distribuía principalmente bazuco y base de coca en callejones y escalinatas de las partes baja, media y alta del sector cinco del barrio Pío XII. Las investigaciones indican que la estructura podría obtener ingresos ilícitos diarios de entre 10 y 12 millones de pesos por la venta de estas sustancias.



Durante los allanamientos, la Policía incautó 600 dosis de bazuco, equivalentes a aproximadamente 323 gramos; ocho teléfonos celulares; 663.000 pesos en efectivo; material para empaque, y tres grameras.

Las autoridades informaron, además, que la mayoría de los capturados registra antecedentes por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, hurto, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.

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Dentro del proceso judicial también se solicitó la emisión de dos circulares azules de INTERPOL para ubicar a presuntos integrantes de la organización que habrían salido del país. La medida busca facilitar su localización mediante mecanismos de cooperación internacional.