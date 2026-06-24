Cepeda perdió 400 votos, mientras que De La Espriella ganó 624 tras el escrutinio oficial del CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó el escrutinio nacional de la segunda vuelta presidencial y confirmó el triunfo de Abelardo De La Espriella en las elecciones que definieron al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030. El proceso de revisión de las actas electorales dejó pequeñas variaciones frente al preconteo inicial divulgado por la Registraduría Nacional.

De acuerdo con los resultados consolidados por la Comisión Escrutadora Nacional, De La Espriella sumó 624 votos adicionales respecto a los datos preliminares, mientras que Iván Cepeda registró una disminución de 400 sufragios tras la revisión oficial de los formularios electorales.

¿Cómo cambiaron los resultados tras el escrutinio del CNE?

Según los datos oficiales, el preconteo había otorgado a Abelardo De La Espriella un total de 12.959.542 votos. Sin embargo, una vez finalizó el escrutinio nacional, la cifra definitiva quedó en 12.960.166 sufragios.

En el caso de Iván Cepeda, el resultado preliminar era de 12.708.712 votos. Tras la revisión oficial, el total validado por las autoridades electorales fue de 12.708.312.



Las variaciones quedaron así:



Abelardo De La Espriella: +624 votos.

Iván Cepeda: -400 votos.

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Foto: AFP

Con esos ajustes, la diferencia definitiva entre ambos candidatos quedó establecida en 251.854 votos. Además, la Comisión Escrutadora Nacional informó que la votación válida alcanzó los 26.095.504 sufragios.

Además, el reporte consolidado incluyó:



Voto en blanco: 427.026.

Votos nulos: 220.790.

Tarjetas no marcadas: 28.666.

En total, las autoridades contabilizaron 26.344.960 votos escrutados entre las mesas instaladas en Colombia y el exterior.

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¿Por qué cambiaron las cifras frente al preconteo?

Las diferencias entre preconteo y escrutinio hacen parte del proceso electoral colombiano.

Mientras el preconteo tiene un carácter informativo y permite conocer una tendencia la misma noche de las elecciones, el escrutinio consiste en la revisión oficial de las actas por parte de las autoridades electorales competentes.

Según el CNE, la coincidencia entre ambos procesos fue cercana al 99,9 %, por lo que los cambios registrados no alteraron el resultado general de la elección presidencial.

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Las autoridades señalaron que durante la revisión se encontraron ajustes puntuales en distintas mesas y departamentos, algunos de los cuales terminaron favoreciendo al candidato ganador.

Iván Cepeda, candidato presidencial Foto: Captura de pantalla

Pacto Histórico retiró las reclamaciones

La confirmación oficial del resultado se produjo después de que el Pacto Histórico desistiera de las reclamaciones que mantenía durante el proceso de escrutinio.

La decisión fue comunicada por Martha Bolívar, apoderada de esa colectividad ante la comisión escrutadora nacional, quien explicó que el retiro obedeció al reconocimiento público de los resultados realizado previamente por Iván Cepeda.

Durante una audiencia nacional de escrutinios, la representante de la campaña informó que no serían presentadas nuevas solicitudes relacionadas con el proceso electoral.

No obstante, aclaró que el desistimiento no implica que la colectividad considere improcedente su participación dentro de las etapas de revisión contempladas por la legislación electoral.