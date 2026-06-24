Resultados oficiales y definitivos de las elecciones presidenciales: CNE reveló el número de votos

Los resultados oficiales y definitivos de las elecciones presidenciales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmaron la elección de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. A través de la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, la Sala Plena declaró oficialmente el cómputo final de la segunda vuelta.



¿Cuántos votos obtuvo Abelardo De La Espriella según el CNE?

De acuerdo con la Comisión Escrutadora Nacional, la votación válida totalizó 26.095.504 sufragios. El candidato Abelardo De La Espriella, respaldado por movimiento Defensores de la Patria, se impuso con 12.960.166 votos. Por su parte, Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, alcanzó 12.708.312 votos. La diferencia definitiva entre ambos competidores se fijó en 251.854 sufragios.

El reporte oficial consolidado por los magistrados detalló además que el voto en blanco registró 427.026 marcas. En cuanto a los tarjetones no válidos, se contabilizaron 220.790 votos nulos y 28.666 tarjetas no marcadas, consolidando un gran total de 26.344.960 votos escrutados en el territorio nacional y las mesas del exterior.

¿Qué resolvió el Consejo Nacional Electoral?

El artículo primero de la resolución declaró formalmente la elección de De la Espriella como jefe de Estado y de José Manuel Restrepo Abondano como vicepresidente. El tribunal electoral ordenó la expedición de sus respectivas credenciales institucionales para el cuatrienio que inicia en 2026.

Frente a las reclamaciones presentadas inicialmente por los apoderados del Pacto Histórico en 19 departamentos y consulados, la Sala Plena aceptó el desistimiento voluntario de dichas objeciones por parte de la campaña de Cepeda. Finalmente, en cumplimiento del Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018), el organismo reconoció el derecho personal de Iván Cepeda para ocupar una curul en el Senado de la República, mientras que su fórmula vicepresidencial, Aida Marina Quilcué Vivas, tendrá derecho a un escaño en la Cámara de Representantes.