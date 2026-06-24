Iván Cepeda: “He decidido aceptar el resultado y que De La Espriella es el nuevo presidente”

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro reconoció la victoria de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de la República, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.

"Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente de la República", manifestó Cepeda en una declaración pública.

Capeda aseguró que toma esa decisión "como un acto de responsabilidad democrática" y afirmó que busca contribuir "a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos".

"Y un aporte a la paz y porque creemos profundamente en la democracia y que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana y el respeto por las instituciones", señaló.



En ese sentido, aseguró que defenderá la democracia y no aceptará eventuales vulneraciones de las libertades públicas por parte del nuevo Gobierno, que asumirá el próximo 7 de agosto.

"No aceptaremos que se vulneren las libertades públicas, que se estigmatice a los movimientos sociales o que se pretenda tratar a la juventud y a la ciudadanía organizada como enemigos internos", afirmó Cepeda en la declaración pública.

#Atención El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro reconoció la victoria de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de la República.



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Primeras etapas de escrutinio en Colombia muestran coincidencia del 99,997 % con preconteo

La Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, anunció este martes que hay una coincidencia del 99,997 % entre los resultados preliminares de las presidenciales del domingo, que dieron la victoria a Abelardo De La Espriella, y los escrutinios municipales, que hacen parte del proceso para declarar al presidente electo.

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"En un 99,997 % coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces", anunció la Registraduría en un comunicado.

La entidad añadió que "se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano".

Abelardo De La Espriella

El presidente electo Abelardo De La Espriella, celebró el domingo el inicio de una "nueva era" en el país tras derrotar en el balotaje más ajustado de la historia al candidato de la izquierda, que gobernaba por primera vez.

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El jurista, de 47 años y sin experiencia política, venció por menos de un punto porcentual al senador Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro, cuando el país atraviesa la peor ola de violencia en la última década.

Respaldado por Donald Trump, su victoria fue recibida con protestas en ciudades como Bogotá y Cali donde manifestantes quemaron banderas de Estados Unidos e instalaron barricadas.