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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Escrutinio confirma victoria de De La Espriella en Santander; Iván Cepeda perdió votos

Escrutinio confirma victoria de De La Espriella en Santander; Iván Cepeda perdió votos

El escrutinio general fue concluido a las 8:46 de la noche del 23 de junio en el Centro Cultural del Oriente Colombiano.

Abelardo de la espriella discurso
Abelardo De La Espriella
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

El escrutinio general de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio en Santander confirmó la victoria de Abelardo de la Espriella y ajustó al alza su votación frente a los resultados preliminares entregados durante el preconteo.

De acuerdo con el Acta General de Escrutinio del Consejo Nacional Electoral para el departamento de Santander, el candidato del movimiento Defensores de la Patria obtuvo finalmente 822.859 votos, mientras que en el preconteo había registrado 822.592 sufragios, lo que representa un incremento de 267 votos tras la revisión oficial de las mesas.

Por su parte, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, alcanzó 431.354 votos en el escrutinio definitivo. En el preconteo había obtenido 431.551 votos, por lo que perdió 197 votos luego de la consolidación y verificación de los formularios electorales.

Con estos resultados, la diferencia entre ambos aspirantes en Santander quedó en 391.505 votos a favor de Abelardo de la Espriella, quien además se convirtió en el nuevo presidente de Colombia tras imponerse en la segunda vuelta presidencial.

El documento oficial del escrutinio señala que en Santander se contabilizaron 1.254.213 votos por candidatos, además de 19.385 votos en blanco. En total, los votos válidos sumaron 1.273.598.

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Asimismo, las autoridades electorales reportaron 9.567 votos nulos y 984 votos no marcados, para un total general de 1.284.149 sufragios contabilizados en el departamento.

El escrutinio general fue concluido a las 8:46 de la noche del 23 de junio en el Centro Cultural del Oriente Colombiano, en Bucaramanga, donde la comisión escrutadora certificó oficialmente los resultados de la jornada electoral presidencial en Santander.

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