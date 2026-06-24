Escrutinios departamentales en el Caribe dejan cambios mínimos frente al preconteo

Tal como se evidenció en los escrutinios municipales, al término de la fase de revisión departamental tampoco hubo mayores cambios en la repartición de votos en el Caribe, con respecto al preconteo: Iván Cepeda se mantiene como ganador de esta zona del país con 651.768 votos más que el presidente electo Abelardo De La Espriella.

A nivel regional, Cepeda obtuvo 206 votos más luego finalizar los escrutinios departamentales, y quedó con más de 2.350.000 sufragios, alrededor del 57.3%; mientras que De la Espriella perdió 801 votos, para un total aquí de más de 1.699.000 sufragios, equivalentes al 40,8%.

En el caso del Atlántico, Iván Cepeda terminó con 251 votos más que los que le contabilizaron en el preconteo, mientras que Abelardo perdió 296 votos, manteniendo una diferencia entre ambos de más de 227 mil sufragios, a favor del candidato del Pacto Histórico.

En Atlántico se presentaron tres apelaciones, de las cuales dos fueron resueltas y una más fue rechazada porque se presentó por fuera del tiempo establecido, cuando ya se habían oficializado los resultados.



En el resto del Caribe

El único departamento que no registró variaciones entre el preconteo y los escrutinios fue el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Allí se mantuvieron los mismos resultados para ambos candidatos. Iván Cepeda obtuvo 12.311 votos y Abelardo de la Espriella 10.024.

En Córdoba, el candidato del Pacto Histórico perdió 251 votos en los escrutinios y terminó con 498.935 sufragios, mientras que en La Guajira le fueron descontados cuatro votos. En contraste, Abelardo de la Espriella aumentó su votación en ambos departamentos: sumó 295 votos en Córdoba, para un total de 348.895, y 19 en La Guajira, donde alcanzó los 126.520 sufragios.

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En el departamento del Cesar, los escrutinios restaron 275 votos a Abelardo de la Espriella, quien cerró con 265.370 sufragios. Por su parte, Iván Cepeda ganó 55 votos adicionales tras la revisión y alcanzó una votación final de 281.785 sufragios.

Finalmente, en Sucre, Iván Cepeda sumó 93 votos durante los escrutinios y cerró con 279.405 sufragios, mientras que Abelardo de la Espriella obtuvo nueve votos adicionales y alcanzó los 188.389. En Magdalena también se registraron ajustes al alza para ambos candidatos: Cepeda ganó 25 votos y terminó con 347.253, mientras que De la Espriella sumó 37 sufragios más, para un total de 255.135 votos.