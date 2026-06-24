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De La Espriella reitera que dará todas las garantías a la oposición tras reconocimiento de Cepeda

El presidente electo Abelardo De La Espriella aseguró que tomó nota del pronunciamiento realizado por Iván Cepeda tras reconocer su derrota electoral. Además, reiteró que su gobierno garantizará la oposición política

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda
Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda //
Foto: AFP
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

Horas después de que Iván Cepeda reconociera públicamente los resultados de las elecciones del pasado 21 de junio, la campaña del presidente electo Abelardo De La Espriella respondió mediante un comunicado en el que calificó como positivo que el senador reconociera la “derrota de su proyecto político” y la decisión de los colombianos en las urnas.

Además, indicó que “el presidente electo, Abelardo De La Espriella, tomó nota de su mensaje, incluyendo los señalamientos formulados y las propuestas planteadas en el marco de ese pronunciamiento”.

El comunicado también reiteró que uno de los compromisos del nuevo gobierno será “garantizar plenamente el derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica”, siempre y cuando esté dentro del marco de la Constitución, la ley y el respeto por las instituciones.

También señalaron que De La Espriella “gobernará para todos los colombianos”, independientemente de la opción política que hayan respaldado en las elecciones, y aseguró que su propósito será trabajar por la unidad nacional.

Finalmente, el equipo sostuvo que la campaña electoral ya terminó y que ahora el país debe concentrarse en unir esfuerzos para enfrentar los desafíos del país.

“Los verdaderos enemigos de Colombia son la delincuencia, la corrupción y todas aquellas estructuras que durante los últimos años debilitaron la seguridad, la institucionalidad y la confianza de los ciudadanos”.

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