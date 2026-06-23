Escrutinios en capitales del Caribe: solo 213 votos más para Cepeda y 133 menos para De La Espriella

En el Caribe, las variaciones entre los resultados del preconteo y el escrutinio fueron insignificantes y no modificaron el orden de los candidatos en ninguna población, de hecho, al sumar toda la votación obtenida en las ciudades capitales de la región, la diferencia entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella sigue siendo de más de 368.000 votos, a favor del candidato del Pacto Histórico.

En detalle tenemos que Barranquilla, la principal ciudad electoral del Caribe, mostró una coincidencia casi total entre el preconteo y el escrutinio: Cepeda solo recuperó 48 votos y De la Espriella perdió 12.

El ajuste más significativo fue en Montería: allí Cepeda perdió 126 votos y De la Espriella perdió. En total, el escrutinio restó 338 votos a ambos candidatos.

En Valledupar, Cepeda sumó 129 votos y a De la Espriella le restaron 53. Fue la ciudad donde Cepeda obtuvo la mayor ganancia neta durante el escrutinio.

Cartagena favoreció a ambos candidatos: Cepeda sumó 60 votos y De la Espriella sumó 133. Lo mismo en Sincelejo, allí se registran 99 votos más para Cepeda y 5 votos adicionales para De La Espriella.

Riohacha, Santa Marta y San Andrés también tuvieron ajustes insignificantes, pues las diferencias fueron de entre 0 y 6 votos, lo que evidencia una alta precisión del preconteo.

En términos generales, durante el preconteo de las ciudades capitales del Caribe se obtuvieron 2.114.548 votos y en los escrutinios, la cifra se elevó a 2.114.628, una diferencia de 80 sufragios adicionales.

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Cepeda terminó ganando, en total, 213 votos adicionales en el escrutinio de todas las ciudades capitales, mientras que De la Espriella terminó con 133 votos menos que en el preconteo.

Así, la diferencia entre ambos candidatos pasó de 368.470 votos en el preconteo a 368.816 votos en el escrutinio.

Es decir, en estas ocho capitales del Caribe, el escrutinio amplió la ventaja de Cepeda en 346 votos respecto al preconteo.