Centro Democrático apoyará a De la Espriella, pero advierte que no le dará un cheque en blanco

El senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero, confirmó que la colectividad decidió declararse partido de gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, una decisión que, según explicó, responde a coincidencias programáticas y al interés de contribuir a la estabilidad política del país en un momento complejo.

Durante una entrevista en Mañanas Blu, Forero señaló que la determinación fue adoptada tras una reunión de la bancada electa de Senado y Cámara, luego de una conversación previa entre el expresidente Álvaro Uribe y el mandatario electo.

“Más allá de cualquier diferencia personal están los intereses superiores del país. En vista de que tenemos una serie de convergencias programáticas con el doctor Abelardo De La Espriella y con el doctor José Manuel Restrepo, hemos anunciado desde ya que vamos a ser partido de gobierno”, afirmó.

La decisión adquiere relevancia en medio de las discusiones sobre la gobernabilidad que tendrá el nuevo Ejecutivo. Analistas e inversionistas han seguido de cerca el panorama político tras la ajustada victoria electoral de De La Espriella, especialmente por la necesidad de consolidar mayorías en el Congreso para impulsar su agenda legislativa.



Forero insistió en que el respaldo del Centro Democrático no responde a intereses burocráticos ni a acuerdos de reparto de cargos. “Aquí no hay cálculo político, aquí no hay un ejercicio de que estemos buscando una repartija burocrática. Sencillamente entendemos que estamos en una situación compleja para el país”, aseguró.

Uribe sigue siendo una figura determinante

Consultado sobre las tensiones entre el expresidente Álvaro Uribe y Carlos Suárez, estratega de la campaña presidencial de De La Espriella, Forero defendió el papel del exmandatario dentro de la derecha colombiana y rechazó los señalamientos en su contra.

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“Hay que reconocer la importancia histórica que ha tenido el presidente Uribe. Hoy tiene una bancada de 17 senadores y 30 representantes a la Cámara”, manifestó.

Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: EFE.

Además, calificó como injustos algunos de los comentarios dirigidos al exjefe de Estado. “Una persona que le ha brindado tantos servicios al país, un batallador de todas las horas como ha sido Álvaro Uribe Vélez, en ningún caso creo yo que sea un fósil”, dijo.

El senador electo también explicó que el apoyo de buena parte de la militancia uribista a De La Espriella durante la campaña obedeció, entre otros factores, al denominado “voto útil”, impulsado por el temor de algunos sectores a una eventual victoria de Iván Cepeda.

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Arranca la puja por las presidencias del Congreso

Otro de los temas abordados fue la conformación de las mesas directivas del Congreso que se instalará el próximo 20 de julio. Forero confirmó que el Centro Democrático ya eligió a sus compromisarios para participar en las negociaciones políticas que definirán la distribución de cargos.

Aunque evitó pronunciarse sobre candidaturas específicas, dejó claro que la colectividad considera legítimo aspirar a la presidencia del Senado debido a su peso dentro de la coalición que respaldará al nuevo gobierno.

“Obviamente el Centro Democrático es la bancada mayoritaria y quisiera ser la bancada que tuviera la posibilidad de tener la primera presidencia del Senado de la República”, afirmó.

No obstante, reconoció que las decisiones finales dependerán de los acuerdos entre los partidos y de los eventuales respaldos que pueda promover el presidente electo.

Pese al anuncio de acompañamiento al nuevo gobierno, Forero fue enfático en señalar que el respaldo del Centro Democrático tendrá límites y estará sujeto al contenido de cada iniciativa.

“Esto naturalmente tampoco es un cheque en blanco. Es un acto de buena voluntad donde nosotros manifestamos que queremos que le vaya bien al gobierno del doctor Abelardo De La Espriella, porque si le va bien a él, le va a ir bien al país”, sostuvo.

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El congresista destacó que existen coincidencias en asuntos como seguridad, salud, recuperación económica, fortalecimiento del sector privado, superación de la crisis energética y manejo de la situación fiscal. Sin embargo, advirtió que la bancada no respaldará propuestas que considere inconvenientes.

“Si hay algún proyecto con el que estemos en desacuerdo, naturalmente no lo vamos a votar”, concluyó.

Con este anuncio, el Centro Democrático se convierte en uno de los principales aliados legislativos del presidente electo Abelardo De La Espriella, aunque deja claro que su apoyo estará condicionado a la defensa de las banderas programáticas que considera fundamentales para el país.