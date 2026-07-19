¿Cómo quedó el palmarés de campeones del Mundial? Europa amplía su ventaja histórica

España volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol al derrotar 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey. El conjunto dirigido por la Roja levantó su segunda Copa del Mundo gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 105 de la prórroga y, de paso, aumentó la ventaja de Europa sobre Sudamérica en el historial del torneo.

El encuentro fue muy equilibrado durante los 90 minutos reglamentarios. Argentina intentó romper el sólido bloque defensivo español, pero nunca encontró claridad en ataque. La expulsión de Enzo Fernández, en el tramo final del tiempo reglamentario, condicionó a la Albiceleste, que afrontó el alargue con un hombre menos.

España aprovechó esa ventaja numérica y encontró el premio a su insistencia con el tanto de Ferran Torres, suficiente para conquistar el segundo Mundial de su historia, 16 años después del conseguido en Sudáfrica 2010.

¿Cómo quedó el palmarés de campeones del Mundial?

Con este triunfo, España alcanzó su segunda Copa del Mundo e igualó a Francia y Uruguay en el grupo de selecciones con dos títulos.



El listado histórico de campeones quedó encabezado por Brasil, con cinco coronas, seguido por Alemania e Italia, ambos con cuatro. Argentina permanece con tres títulos, mientras que Francia, Uruguay y ahora España suman dos cada uno. Inglaterra completa la lista de campeones con una conquista.

Así quedó el palmarés histórico:

Brasil: 5 títulos

5 títulos Alemania: 4

4 Italia: 4

4 Argentina: 3

3 Francia: 2

2 Uruguay: 2

2 España: 2

2 Inglaterra: 1

¿Cuántos títulos tienen Europa y Sudamérica en la Copa del Mundo?

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El campeonato obtenido por España también modificó el balance entre las dos confederaciones más exitosas en la historia del torneo.

Europa llegó a 13 títulos mundiales, distribuidos entre Alemania (4), Italia (4), Francia (2), España (2) e Inglaterra (1). Por su parte, Sudamérica se mantiene con 10 conquistas, repartidas entre Brasil (5), Argentina (3) y Uruguay (2).

De esta manera, el fútbol europeo amplió la diferencia en el historial de la Copa del Mundo y continúa liderando el palmarés de selecciones campeonas, mientras España volvió a celebrar en la máxima cita del fútbol y se consolidó entre los países con más títulos del planeta.