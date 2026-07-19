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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / ¿Por qué expulsaron a Enzo Fernández? La dura falta sobre Pau Cubarsí que le costó la roja

¿Por qué expulsaron a Enzo Fernández? La dura falta sobre Pau Cubarsí que le costó la roja

Argentina jugará el tiempo extra en inferioridad numérica por la expulsión de Enzo Fernández en el minuto 93. Esto ocurrió.

Enzo Fernández expulsado.jpg
Enzo Fernández expulsado.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 19 de jul, 2026

Las selecciones de España y Argentina se disputarán el título de campeón del mundo en la prórroga, tras el empate sin goles al término de los primeros 90 minutos de la final del Mundial 2026, con dominio y ocasiones del equipo de Luis de la Fuente, pero sin tino sobre la portería de Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Argentina jugará el tiempo extra en inferioridad numérica por la expulsión por doble amarilla de Enzo Fernández en el minuto 93.

¿Por qué fue expulsado Enzo Fernández?

Enzo Fernández fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas durante el encuentro. La primera amonestación se produjo por reclamar una decisión arbitral, mientras que la segunda llegó luego de cometer una fuerte falta sobre Pau Cubarsí, una acción que el árbitro castigó de inmediato.

Con la expulsión del mediocampista, la selección de Argentina afrontó la recta final del partido con un jugador menos, una situación que obligó a Lionel Scaloni a modificar su estrategia de cara a los últimos minutos del tiempo reglamentario y ante la posibilidad de disputar una prórroga.

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