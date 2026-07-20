Petro pide una "huelga general e indefinida" si De la Espriella deroga sus reformas

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, llamó este lunes a convocar una "huelga general e indefinida" si el Gobierno de su sucesor, Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto, deroga la reforma laboral de su Administración o revierte la reforma agraria, entre otras.

"La oposición se ejerce en la calle y con resistencia y con paz (...) pero debe ser contundente. ¿Cómo se deroga el decreto de trabajo por horas que acaba la reforma laboral que creó estabilidad? (...) Pues con un huelga general permanente de millones y millones de trabajadores de Colombia, no es gritando solamente ni levantando banderas", expresó Petro durante su último discurso público en el sur de Bogotá.

El mandatario sostuvo que la movilización social debe convertirse en el principal mecanismo de oposición al nuevo Gobierno y animó a sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas y populares a defender en las calles de forma pacífica las reformas aprobadas durante sus cuatro años de mandato.

Petro advirtió que una eventual derogación de la reforma laboral, aprobada en junio del año pasado, supondría, a su juicio, un retroceso en los derechos de los trabajadores y pidió responder también con protestas si el próximo Gobierno modifica las políticas de acceso a la tierra impulsadas por su Gobierno.



Discurso del presidente Gustavo Petro en desfile del 20 de julio Foto: Presidencia

"No es con una huelga en la producción, que está permitida en la Constitución, pero si van a tumbar las estabilidades, las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, habrá huelga general e indefinida en Colombia. Si van a arrasar con violencia la reforma agraria, sobre el campesinado y se van a robar las 600.000 hectáreas que aun quedan, habrá paro agrario nacional", agregó.

En el discurso, pronunciado este lunes con motivo del Día de la Independencia de Colombia, Petro recalcó: "No podemos dejar quitar las conquistas del pueblo", y apuntó que continuará participando en la vida política desde la oposición una vez entregue el poder el próximo 7 de agosto.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella, cuya elección Petro no reconoce por considerar que hubo fraude, ha anunciado que revisará varias de las principales reformas promovidas por el actual Gobierno, entre ellas la laboral, al considerar que afectan la generación de empleo y la competitividad del país.

Este fue el último discurso de Petro ante el pueblo, con motivo del Día de la Independencia, que se celebra este 20 de julio, pero hoy mismo volverá a tomar la palabra en la sede del Congreso donde instalará el nuevo periodo legislativo con los senadores y representantes a la Cámara elegidos el pasado 8 de marzo.