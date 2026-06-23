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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / “Veremos un gran partido en Miami”: elogios del técnico de Portugal a la Selección Colombia

“Veremos un gran partido en Miami”: elogios del técnico de Portugal a la Selección Colombia

Portugal enfrentará a Colombia después de golear a Uzbekistán 5 - 0, con dos goles de Cristiano Ronaldo.

Roberto Martínez y selección de Portugal en juego contra Uzbekistán
Roberto Martínez y selección de Portugal en juego contra Uzbekistán
Foto: AFP
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

El director técnico de Portugal, Roberto Martínez, elogió el nivel de la Selección Colombia, rival al que enfrentará en Miami por la tercera fecha del Grupo K del Mundial. El entrenador español destacó el talento del conjunto sudamericano tras la victoria de su equipo 5-0 ante Uzbekistán en Houston.

El estratega luso reconoció las virtudes individuales y colectivas del combinado cafetero de cara al cierre de la fase de grupos. “Colombia no voy a descubrir el gran talento individual. Jugadores que están en buen momento en Europa, que conocemos muy bien y todos sabemos que Colombia adora estar en torneos como Mundiales, son selecciones referencia. Ahora recuperar bien y veremos un gran partido en Miami”, afirmó Martínez.

Cristiano Ronado y Daniel Muñoz celebran los goles en el Mundial 2026
Cristiano Ronado y Daniel Muñoz celebran los goles en el Mundial 2026
Fotos: AFP

La rueda de prensa también sirvió para que el seleccionador respaldara a su capitán, Cristiano Ronaldo, quien anotó un doblete frente a Uzbekistán en medio de cuestionamientos externos tras el previo empate 1-1 contra Congo. Martínez aseguró que la semana previa fue difícil debido al ruido y a las noticias falsas, pero resaltó la capacidad de respuesta del delantero a través del entrenamiento y la autoexigencia, calificándolo como un ejemplo dentro del vestuario por su disciplina y juego.

Con la experiencia de estar dirigiendo en su tercer torneo de esta magnitud, el técnico español analizó las claves para trascender en la competencia, la cual consta de ocho partidos. Según Martínez, la selección que logra llegar lejos no es la que lo gana todo desde el inicio, sino aquella que enfrenta el mayor número de dificultades y consigue revertirlas, concluyendo que su plantilla se encuentra más preparada luego de superar las adversidades recientes.

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