Entrenamiento de Selección Colombia se suspendió por tormenta en Guadalajara

Faltando un día para que se dispute el choque entre Colombia y República del Congo, la Tricolor sigue concentrada en la sede de Atlas, equipo de la ciudad de Guadalajara, en México. Pero en el entrenamiento de este lunes, la lluvia terminó siendo la protagonista.

El entrenamiento de la Selección Colombia tuvo que ser suspendido este lunes por una fuerte tormenta eléctrica que se dio en esta ciudad, que obligó a cerrar los planes de la Tricolor en esta jornada de preparación.

Lorenzo no tendrá más entrenamiento y será la charla previa a irse al estadio en Guadalajara lo que determine el resultado del equipo en este enfrentamiento con República del Congo en el Mundial.

#VideoBlu La práctica de la Selección Colombia en Guadalajara tuvo que ser suspendida de manera momentánea debido a la presencia de rayos en las inmediaciones de la sede deportiva AGA del Atlas. Por protocolo de seguridad, jugadores y cuerpo técnico abandonaron el campo mientras… pic.twitter.com/HqcsiHLfOf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 22, 2026

Colombia no se confía con República del Congo

Néstor Lorenzo advirtió este lunes que su equipo debe estar atento para no ser sorprendido en contraataques por la República Democrática del Congo, su rival de este martes.



"Debemos hacer más goles. Teníamos estudiadas varias cosas sobre el Congo, pero esto ha variado. Tienen jugadores que compiten en la élite europea y eso los hace muy fuertes. Es un equipo que mantiene dos delanteros importantes arriba, por lo que hay que evitar transiciones y contragolpes", afirmó el técnico.

Entrenamiento de la Selección Colombia // Foto: AFP

Lorenzo habló en la previa del partido de la segunda jornada del Grupo K, en el que su conjunto se medirá al conjunto africano en Guadalajara, Jalisco, en el occidente de México.

Colombia debutó el miércoles pasado con triunfo de 3-1 sobre Uzbekistán, resultado que lo tiene de líder de la zona, con tres puntos, seguido de su rival del martes y de Portugal, que tienen uno cada uno, y del equipo uzbeko, sin unidades.

Foto: Facebook Selección Colombia y X @FecofaRdc