Blu Radio  / Miguel Maza Márquez

Miguel Maza Márquez

  • Blu Radio Miguel Maza Márquez Foto: El Espectador
    Blu Radio Miguel Maza Márquez
    Foto: El Espectador
    Judicial

    Ordenan libertad para el general (r) Maza Márquez, condenado por magnicidio de Luis Carlos Galán

    El exdirector del DAS permanecía preso desde el 20 de noviembre de 2013 y había cumplido 12 años y tres meses de condena.

  • 22603_Miguel Maza Márquez / AFP
    Miguel Maza Márquez / AFP
    Primicia
    Nación

    El general (r) Miguel Maza Márquez renunciará a la JEP

    El exdirector del DAS ha comparecido ante la JEP en el caso que investiga los crímenes cometidos contra el partido Unión Patriótica.

  • 232315_General (r) Miguel Maza Márquez - Foto: AFP
    General (r) Miguel Maza Márquez - Foto: AFP
    Judicial

    Enfrenté el paramilitarismo y no conocí de crímenes del DAS contra la UP: Maza Márquez en la JEP

    Maza Márquez negó que desde el DAS se hayan ordenado seguimientos a partidos políticos, grupos de oposición y sindicatos.

  • Blu Radio Miguel Maza Márquez Foto: El Espectador
    Blu Radio Miguel Maza Márquez
    Foto: El Espectador
    Judicial

    Corte Suprema no resolverá petición de Miguel Maza Márquez de trasladar su caso a la JEP

    El general (r) Maza Márquez fue acusado por la Fiscalía como presunto coautor de los delitos de homicidio con fines terroristas.

  • 232315_General (r) Miguel Maza Márquez - Foto: AFP
    General (r) Miguel Maza Márquez - Foto: AFP
    Judicial

    JEP citó al exdirector del DAS Miguel Maza Márquez a rendir versión el 11 y 18 de marzo

    Las audiencias serán de manera presencial en la sede de la JEP en Bogotá. Además, la jurisdicción anunció que serán públicas.

  • 232315_General (r) Miguel Maza Márquez - Foto: AFP
    General (r) Miguel Maza Márquez - Foto: AFP
    Judicial

    JEP no descarta incidente de desacato contra Maza Márquez por no asistir a las diligencias

    Como el general (r) Miguel Maza Márquez no llegó, la JEP le pidió una respuesta inmediata a la Policía y el Inpec para conocer qué pasó.

  • Blu Radio Miguel Maza Márquez Foto: El Espectador
    Blu Radio Miguel Maza Márquez
    Foto: El Espectador
    Judicial

    Maza Márquez le incumplió a la JEP: no acudió para hablar de victimización de militantes de la UP

    El exdirector del DAS y la Policía, de 79 años, no asistió a la audiencia argumentando motivos de salud.

  • 232315_General (r) Miguel Maza Márquez - Foto: AFP
    General (r) Miguel Maza Márquez - Foto: AFP
    Primicia
    Judicial

    JEP pidió a director de Policía e Inpec que Miguel Maza Márquez de versión sobre exterminio de la UP

    BLU Radio conoció en primicia que la JEP pidió trasladar este martes, a Miguel Maza Márquez para que entregue su versión ante sobre genocidio de la Unión Patriótica en los años 90.

  • Blu Radio Miguel Maza Márquez Foto: El Espectador
    Blu Radio Miguel Maza Márquez
    Foto: El Espectador
    Primicia
    Judicial

    Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, rendirá versión libre en la JEP este 23 de noviembre

    En un principio, el general (r) había sido llamado a versión en el mes de marzo, sin embargo, por algunas dificultades debido a la pandemia del COVID-19 y por peticiones de su defensa, no se había realizado.

  • Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
    Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
    Foto: JEP
    Primicia
    Nación

    Exjefe de Inteligencia del DAS habría ordenado vigilar, perfilar y seguir miembros de la UP en 1995

    Las familias de los militantes del partido de izquierda también habrían sido víctimas de seguimientos. La revelación se dio durante una diligencia ante la JEP.

