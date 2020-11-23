Blu Radio Miguel Maza Márquez
Miguel Maza Márquez
Ordenan libertad para el general (r) Maza Márquez, condenado por magnicidio de Luis Carlos Galán
El exdirector del DAS permanecía preso desde el 20 de noviembre de 2013 y había cumplido 12 años y tres meses de condena.
El general (r) Miguel Maza Márquez renunciará a la JEP
El exdirector del DAS ha comparecido ante la JEP en el caso que investiga los crímenes cometidos contra el partido Unión Patriótica.
Enfrenté el paramilitarismo y no conocí de crímenes del DAS contra la UP: Maza Márquez en la JEP
Maza Márquez negó que desde el DAS se hayan ordenado seguimientos a partidos políticos, grupos de oposición y sindicatos.
Corte Suprema no resolverá petición de Miguel Maza Márquez de trasladar su caso a la JEP
El general (r) Maza Márquez fue acusado por la Fiscalía como presunto coautor de los delitos de homicidio con fines terroristas.
JEP citó al exdirector del DAS Miguel Maza Márquez a rendir versión el 11 y 18 de marzo
Las audiencias serán de manera presencial en la sede de la JEP en Bogotá. Además, la jurisdicción anunció que serán públicas.
JEP no descarta incidente de desacato contra Maza Márquez por no asistir a las diligencias
Como el general (r) Miguel Maza Márquez no llegó, la JEP le pidió una respuesta inmediata a la Policía y el Inpec para conocer qué pasó.
Maza Márquez le incumplió a la JEP: no acudió para hablar de victimización de militantes de la UP
El exdirector del DAS y la Policía, de 79 años, no asistió a la audiencia argumentando motivos de salud.
JEP pidió a director de Policía e Inpec que Miguel Maza Márquez de versión sobre exterminio de la UP
BLU Radio conoció en primicia que la JEP pidió trasladar este martes, a Miguel Maza Márquez para que entregue su versión ante sobre genocidio de la Unión Patriótica en los años 90.
Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, rendirá versión libre en la JEP este 23 de noviembre
En un principio, el general (r) había sido llamado a versión en el mes de marzo, sin embargo, por algunas dificultades debido a la pandemia del COVID-19 y por peticiones de su defensa, no se había realizado.
Exjefe de Inteligencia del DAS habría ordenado vigilar, perfilar y seguir miembros de la UP en 1995
Las familias de los militantes del partido de izquierda también habrían sido víctimas de seguimientos. La revelación se dio durante una diligencia ante la JEP.