El general (r) Miguel Maza Márquez renunciará a la JEP

El exdirector del DAS, el general en retiro Miguel Maza Márquez está compareciendo ante la JEP en el caso que investiga los crímenes cometidos contra el partido de izquierda Unión Patriótica.

Durante sus audiencias ha manifestado que no tiene conocimiento sobre seguimientos o actuaciones ilegales que se dieran desde el DAS, mientras el fue director, contra miembros y simpatizantes de dicho partido.

Maza Márquez estaba actuando en calidad de integrante de la fuerza pública y agente de Estado, y es importante tener en cuenta que estos integrantes son comparecientes forzosos, es decir, no pueden decidir salirse de esta jurisdicción.

Sin embargo, la defensa del general en retiro le manifestó a la JEP que “Maza Márquez fue investigado y condenado por la Corte Suprema de Justicia como director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y si bien también ostentó de forma simultánea la condición personal de miembro de la fuerza pública, su comparecencia a la JEP debía hacerse como agente del Estado no integrante de la fuerza pública”.

La sección de apelación le dio la razón a Maza Márquez y por esto consideró que su sometimiento debía darse como agente de Estado, aunque aclara que podría continuar siendo llamado en las investigaciones del caso 06, Unión Patriótica, y haciendo un duro llamado para que no renuncie.

“Si bien no es dable saber cuál será su proceder en este asunto, las intenciones de renunciar y no contribuir permiten entrever un comportamiento desdeñoso y displicente con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, se lee en la decisión.

Sin embargo BLU Radio conoció que tras la decisión de la JEP, el general en retiro Miguel Maza Márquez pedirá la renuncia y que su proceso continúe en la justicia ordinaria.

