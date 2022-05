JEP ordena reforzar seguridad de ‘Zeus’ por sus declaraciones sobre militares

El mayor (r) Juan Carlos Rodríguez Agudelo, ‘Zeus’, está compareciendo en la JEP en el caso que investiga los falsos positivos. Ya ha tenido ocho versiones voluntarias ante esta jurisdicción donde ha revelado presuntos vínculos de altos mandos del Ejército con el paramilitarismo, por ejemplo, el general (r) Mario Montoya.

Asimismo, durante estas audiencias ha manifestado sentir temor por su vida y la de su familia por el aporte de verdad que está haciendo ante la JEP.

“Que se refuerce mi esquema de seguridad, no es un capricho que se me asigne uno, ustedes de primera mano conocen mi compromiso con la verdad y las víctimas, y que mis aportes los he dado con la mayor transparencia para que ustedes puedan reconstruir la historia”, pidió Rodríguez a la JEP.

Ante esto, los magistrados relatores del caso 03, el cual estudia los falsos positivos, le solicitaron al grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes, que de manera urgente se reevalúe la situación de seguridad de ‘Zeus’.

“El derecho a la seguridad personal de quienes enfrenten riesgos extraordinarios que no tienen el deber jurídico que soportar, implica obligaciones correlativas para el Estado a través de sus autoridades competentes, entre las cuales se encuentra la de valorar, con base en un estudio cuidadoso de cada situación individual, la existencia, las características y el origen o fuente del riesgo que se ha identificado”, se lee en la decisión.

