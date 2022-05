Henoc Capera, exintegrante de las Farc, reconoció ante la JEP secuestro de menores de 14 años

Henoc Capera asistió a la JEP y, frente al magistrado Farid Benavides, aceptó que cometió secuestros de menores de, incluso, 14 años de edad. Esto se hacía, según dijo, por orden de Adán Izquierdo y con el fin de extorsionar a la familia de los menores.

“Yo pasé el reporte, el día de ayer retuvimos a los menores y yo le escribo así- A Adan Izquierdo- porque eran menores de edad. Hay un niño entre 13 y 14 años y el otro tienes 16 no había cumplido los 17”, relató.

Publicidad

Asimismo, sin especificar cuánto, explicó que algunos de estos menores permanecieron mucho tiempo secuestrados.

Por otro lado, explicó que la normas de convivencia que tenían con las comunidades en los lugares donde delinquían eran impuestas y no acordadas, como en ocasiones se ha dicho, así como las sanciones que incluso, en algunos casos, llevaron al homicidio de civiles que incumplían estas reglas. También explicó que la orden en la guerrilla era que si había personas homosexuales debían ser retiradas de las filas.

Cuando el magistrado Benavides le preguntó sobre si era posible para un guerrillero que fuera gay convivir con su pareja gay dentro de las Farc, Capera respondió que “en las Farc no era permitido", detallando que "(ni) los reglamentos ni los estatutos no decían nada frente a eso, pero igual no era permitido” y añadiendo que si un guerrillero era gay debía salir de las Farc.

Henoc Capera también hizo una dura crítica a los miembros del antiguo secretariado de las Farc, pues aseguró que hubo “picardía” para escoger los puestos del partido Comunes y que los mandos medios y otros guerrilleros no fueron tenidos en cuenta, pues dice, ya no les servían "para nada" a los antiguos comandantes

Publicidad

“Yo vine aquí a Bogotá al congreso del partido, pero en ese congreso me pude dar cuenta que eso no era lo mío, yo miré trampa y miré maniobras de corrupción y de picardía. Ni siquiera voté para esas elecciones que hicieron ahí de elegir direcciones y que no sé qué. No me gustó como se autonombraron y se autoeligieron”, afirmó Capera.

Lea también:

Publicidad



Por último, y aunque la diligencia no era para hablar sobre ese tema, dijo que se sorprendió cuando el secretariado se adjudicó el homicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, pues las investigaciones habían dicho otra cosa y además nunca escuchó en la guerrilla una orden de asesinar a Gómez.

“A nosotros nos sorprendió cuando dicen que matamos a Álvaro Gómez, cuando las investigaciones habían dicho otras cosas, y pues ellos, a Álvaro Gómez lo reconocían como un contrincante, alguien que hacía propuestas claro, en contra de nosotros, pero que dijeran que hay que matarlo no”, dijo.

Henoc Capera hizo parte del frente 21 de las Farc en el Tolima, hizo parte de la guerrilla Massieu de 20 años y comandó las unidades de orden público, es decir, las encargadas de realizar atentados y ataques, así como combates contra la fuerza pública.

Escuche la noticia en Meridiano BLU: