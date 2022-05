JEP ordena garantizar seguridad de sargento (r) Chala tras presunta amenaza de secretario Soler

El sargento (r) Alexander Chala Saenz fue llamado por la JEP como testigo en los casos que investigan la violencia en el Urabá y los falsos positivos. Durante su declaración, él manifestó tener conocimiento sobre casos de falsos positivos ocurridos en Dabeiba, Antioquia, por miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 79 (BCG 79) unidad adscrita a la Brigada Móvil XI (BRIM XI).

Después de sus declaraciones, la JEP tuvo conocimiento sobre una presunta amenaza del secretario de seguridad de Cali, coronel (r) Carlos Soler, en contra del sargento (r) Alexander Chala Sáenz.

Según la información de la JEP, el secretario de Seguridad de Cali sostuvo una conversación en la cual aseguraba que “tú sabes que yo, hermanito, yo no me meto con nadie, pero pues el que se mete conmigo, me lo cargo y a ese sargento Chala me lo voy a cargar. Allá le abrieron las investigaciones que tenía paradas hace 11 años y pues hermano... cómo se mete con el alcalde también pues; hay que tener cuidado de no patear la lonchera hermano”.

Ante los riesgos que podría tener Chala para su integridad y seguridad, y debido a que las presuntas amenazas podrían estar relacionadas con sus declaraciones en la JEP, esta jurisdicción ordenó su protección de manera urgente.

“Ordenar al Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y Demás Intervinientes de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz adelantar, de manera urgente, las actividades que correspondan para evaluar los niveles de riesgo del testigo, sargento (r) Alexander Chala Sáenz”, se lee en la decisión.

