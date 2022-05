Secretario de seguridad de Cali dice que "interceptaron su teléfono" tras polémico audio viral

El secretario de seguridad de Cali, coronel (r) Carlos Soler, rompió su silencio y habló de un audio filtrado en que presuntamente amenaza al sargento (r) Alexander Chala, quien ha venido denunciado los contratos de la Secretaría de Seguridad con exmilitares cuestionados.

“Yo no me meto con nadie, pero el que se meta conmigo me lo cargo, a ese sargento Chala me lo voy a cargar” , es lo que dice Soler en dicho audio.

Este es el audio de la amenaza de muerte que me hace el Secretario de seguridad de Cali Coronel @CarlosSolerP por haber publicado un contrato donde tenía vinculada a toda una banda criminal en su secretaria, entre ellos al General (R) Leonardo Barrero y al Coronel Elkin Argote. pic.twitter.com/t34JwIV1Xs — 🇨🇴SARGENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴 (@SARGENTOCHALA) May 17, 2022

El secretario Soler dijo que fue víctima de una interceptación ilegal de su teléfono, que el audio está fuera de contexto y que por esta razón ya denunció al sargento (r) Chala.

“Yo no he amenazado a nadie, tengo un audio completo que fue entregado a la Fiscalía con cadena de custodia porque es una conversación privada”, aseguró Soler.

“Delicadísimo que las conversaciones privadas estén en manos de terceros, eso viola derechos fundamentales como la privacidad y detrás de esto pueden existir chuzadas ilegales y las chuzadas ilegales tienen una pena gravísima”, puntualizó

El secretario Soler no se pronunció sobre los contratos que asignó a varios exmilitares que fueron destituidos del Ejercito por participar en interceptaciones ilegales y a otros que están investigados por presuntos nexos con el narcotráfico.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, también evadió esta mañana las preguntas de los periodistas sobre el escándalo en la Secretaría de Seguridad del Distrito.

