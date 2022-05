“Al que se meta conmigo 'me lo cargo'”: la polémica frase del secretario de Seguridad de Cali

Una persona identificada como 'Sargento Chalá', quien ha denunciado en redes sociales los contratos de la Secretaría de Seguridad de Cali con exmilitares cuestionados por presuntos nexos con delincuentes, publicó esta mañana un polémico audio.

En el audio se escucha la voz del secretario Carlos Soler diciendo: "Tu sabes que yo hermanito... no me meto con nadie pero el que se mete conmigo, 'me lo cargo'".

Publicidad

"A ese 'Sargento Chalá' me lo voy a cargar, allá le abrieron investigaciones que tenía paradas hace 11 años... y pues hermano, como se mete con el alcalde también, hay que tener cuidado de no patear la lonchera, hermano", se escucha en el polémico audio.

En viva voz del secretario de Seguridad de Cali también se le escucha decir: "Todo el que se atraviese, empezando por el coronel , yo voy es de frente, tengo el pulmón el aire y voy con toda, yo no soy un niño jugando",

Este es el audio de la amenaza de muerte que me hace el Secretario de seguridad de Cali Coronel @CarlosSolerP por haber publicado un contrato donde tenía vinculada a toda una banda criminal en su secretaria, entre ellos al General (R) Leonardo Barrero y al Coronel Elkin Argote. pic.twitter.com/t34JwIV1Xs — 🇨🇴SARGENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴 (@SARGENTOCHALA) May 17, 2022

Ante esto, el denominado ´Sargento Chalá' interpretó este mensaje como una amenaza.

Publicidad

El secretario Soler le tocó a dar explicaciones a través de un comunicado en el que explica que el audio hace parte de una conversación con otro secretario a quien considera "su amigo" y que fue editado y sacado de contexto.​

Comunicado a la opinión pública sobre una supuesta amenaza de mi parte, extraída de una conversación privada y que fue editada y sacada de contexto. En ningún momento con la frase "me lo cargo", se da por entendido que amenazo la vida o integridad de alguien (1/2)⬇️ pic.twitter.com/aggmIr8jds — Coronel (RVA) Carlos Soler Parra (@CarlosSolerP) May 17, 2022

Publicidad

Asegura el funcionario de la alcaldía que la frase “me lo cargo” hace referencia a denuncias judiciales que ya radicó en la Fiscalía en contra del sargento Chalá por injuria y calumnia.

Escuche más de los podcast de BLU Radio: