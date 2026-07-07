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Alerta en zona rural de Dagua por presencia de grupos armados, hay comunidad confinada

Las comunidades afectadas son las que habitan en sectores como El Danubio, La Cascada, La Elsa, Ríoblanco, entre otros.

Vía Simón Bolívar en Dagua, Valle.
Ejército Nacional.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de jul, 2026

Aproximadamente unas 300 familias habitantes de la zona rural del municipio de Dagua, al occidente del Valle del Cauca, completan varios días confinadas en sus territorios, por la presunta presencia de actores armados, como el ELN, en inmediaciones de la carretera Simón Bolivar, conocida como la antigua vía al Mar.

Las comunidades afectadas son las que habitan en sectores como El Danubio, La Cascada, La Elsa, Ríoblanco, entre otras, y lo que estas familias están solicitando es la presencia permanente de la fuerza pública en la zona, para evitar cualquier riesgo de alteración al orden público.

Hasta el momento las autoridades no han emitido un pronunciamiento respecto a estas denuncias, sin embargo se encuentran verificando la información para conocer la actual situación que se está viviendo en esta antigua carretera.

Ante esto, desde la Tercera Brigada del Ejército se confirmó que las tropas del Batallón de Alta Montaña No.3 ya están desplegadas en esta vía, para recuperar la seguridad en la zona y garantizar el retorno de la tranquilidad de estas comunidades.

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