El tiempo pasa y la verdad desaparece: polémica frase de Maza Márquez en la JEP

Este miércoles, el exdirector del DAS , general (r) Miguel Maza Márquez, rindió versión ante la JEP en el caso que investiga los crímenes cometidos contra el partido Unión Patriótica.

Durante la diligencia, Maza insistió en que no tenía conocimiento sobre seguimientos que se hayan hechos desde el DAS en contra de los miembros de ese partido de izquierda. Además, en algunos casos, manifestó, no recordaba algunos documentos que le presentó el magistrado Gustavo Salazar donde se ordenaban dichos seguimientos.

Uno de los argumentos que utilizó Maza es que estos fueron hechos que ocurrieron hace casi 40 años, por lo que no podría recordar con exactitud algunos detalles, sin embargo, utilizó una frase a la cual después le respondieron las víctimas y la Procuraduría.

“Como son hechos que desafortunadamente sucedieron hace 40 años y hay un principio que dice ‘el tiempo que pasa y la verdad que desaparece’, desafortunadamente”, mencionó Maza.

El procurador delegado ante la JEP, Alonso Pio Fernández, fue el primeo en referirse a este tema al terminar la audiencia. Dijo que Márquez, en algunos casos, no ha respondido, y en otros, da respuestas incompletas.

“Quiere reiterarle la invitación respetuosa, usted lo dijo 'el tiempo pasa y la verdad se va', pero la idea es que la verdad no se vaya”, manifestó y agregó, además, que el testimonio de Maza es importante para conocer la verdad frente a los hechos.

Justo después de esta intervención, la representante de las víctimas, Martha Murillo, también hizo alusión a la frase de Maza asegurando que aún no se ha avanzado lo suficiente en estas dos diligencias.

“Usted mismo dice que el tiempo pasa y la verdad se va, pero las víctimas no olvidan y vamos a luchar para que la verdad se conozca, no entendemos por qué insiste en no recordar los temas puntuales, sus respuestas no han sido concretas ni satisfactorias para las víctimas”, señaló.

Maza Márquez también manifestó que la seguridad de proteger a los candidatos a la presidencia Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro no estaba a su cargo.

Por último, su abogada, Victoria Grillo, explicó que Maza asumió el compromiso con la JEP y está aportando verdad, pero que debido a su edad y sus condiciones de salud, tiene dificultades para hilar el discurso y responder a algunas preguntas sobre hechos que no puede recordar, sin embargo, resaltó que su compromiso es con la verdad.

