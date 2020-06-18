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Blu Radio  / Asesinato Luis Carlos Galán

Asesinato Luis Carlos Galán

  • Blu Radio Miguel Maza Márquez Foto: El Espectador
    Blu Radio Miguel Maza Márquez
    Foto: El Espectador
    Judicial

    Ordenan libertad para el general (r) Maza Márquez, condenado por magnicidio de Luis Carlos Galán

    El exdirector del DAS permanecía preso desde el 20 de noviembre de 2013 y había cumplido 12 años y tres meses de condena.

  • Luis Alfonso Galán.jpg
    Luis Alfonso Galán
    Foto: Twitter @AlfonsoGalanC
    Nación

    "Adriana Gutiérrez se infiltró en el Nuevo Liberalismo": Luis Alfonso Galán sobre su candidatura

    Luis Alfonso Galán Corredor dijo en Blu Radio que el Nuevo Liberalismo tiene una “desorganización terrible”; su candidatura para las elecciones regionales de octubre está en veremos.

  • 341242_BLU Radio // Luis Carlos Galán // Foto: cortesía archivo El Espectador
    BLU Radio // Luis Carlos Galán // Foto: cortesía archivo El Espectador
    Judicial

    Generales (r) Óscar Peláez y Argemiro Serna irán a juicio por magnicidio de Luis Carlos Galán

    Más de un año después, la Fiscalía 95 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión.

  • Gustavo Petro
    Gustavo Petro
    Foto: captura video suministrado
    Bogotá

    Por presencia del candidato Gustavo Petro, Soacha extrema medidas de seguridad

    Entre las restricciones está la prohibición de la circulación de motos con parrillero, hasta las 6:00 p.m. de este domingo. Asimismo, se restringe la circulación de vehículos que transporten escombros o trasteos.

  • 292096_BLU Radio. María Emma Mejía. Foto: Archivo El Espectador
    BLU Radio. María Emma Mejía. Foto: Archivo El Espectador
    Nación

    “Veinte años después, estamos en las mismas”, María Emma Mejía sobre guerra antidrogas en Colombia

    Según la excanciller, no han valido los esfuerzos de la Nación ni de los diferentes entes internacionales. "Es una guerra fracasada", sostuvo.

  • Javier Ayala Foto_captura video cortesía Noticias Caracol.jpeg
    Javier Ayala
    Foto: captura video cortesía Noticias Caracol
    Nación

    Murió Javier Ayala, el periodista que le contó al país el asesinato de Luis Carlos Galán

    La noche del 18 de agosto de 1989, Ayala dio una muestra de gran profesionalismo durante la emisión de un extra noticioso que informó del magnicidio.

  • 341242_BLU Radio // Luis Carlos Galán // Foto: cortesía archivo El Espectador
    BLU Radio // Luis Carlos Galán // Foto: cortesía archivo El Espectador
    Nación

    Magnicidio de Luis Carlos Galán: 32 años después de que murió la esperanza

    La conmemoración del magnicidio de Luis Carlos Galán se da en medio del retorno político del Nuevo Liberalismo.

  • 341242_BLU Radio // Luis Carlos Galán // Foto: cortesía archivo El Espectador
    BLU Radio // Luis Carlos Galán // Foto: cortesía archivo El Espectador
    Política

    ¿Qué viene para el Nuevo Liberalismo? Representantes responden

    Iván Marulanda, Juan Manuel Galán, Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara hablaron sobre el derrotero a seguir en Mañanas BLU.

  • 295675_BLU Radio. Juan Manuel Galán // Foto: BLU Radio
    BLU Radio. Juan Manuel Galán // Foto: BLU Radio
    Política

    Nuevo Liberalismo quiere renovar la política en Colombia: Juan Manuel Galán

    El hijo de Luis Carlos Galán espera que la Corte Constitucional devuelva la personería jurídica al partido.

  • luis_carlos_galan_-_archivo_efe
    Luis Carlos Galán.
    Foto: EFE
    Primicia
    Judicial

    Llaman a juicio a coroneles (r) Óscar Peláez y Argemiro Serna por magnicidio de Luis Carlos Galán

    Fueron llamados por la Fiscalía como presuntos participantes del complot para matar a Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha en 1989.

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