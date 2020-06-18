Blu Radio Asesinato Luis Carlos Galán
Asesinato Luis Carlos Galán
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Ordenan libertad para el general (r) Maza Márquez, condenado por magnicidio de Luis Carlos Galán
El exdirector del DAS permanecía preso desde el 20 de noviembre de 2013 y había cumplido 12 años y tres meses de condena.
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"Adriana Gutiérrez se infiltró en el Nuevo Liberalismo": Luis Alfonso Galán sobre su candidatura
Luis Alfonso Galán Corredor dijo en Blu Radio que el Nuevo Liberalismo tiene una “desorganización terrible”; su candidatura para las elecciones regionales de octubre está en veremos.
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Generales (r) Óscar Peláez y Argemiro Serna irán a juicio por magnicidio de Luis Carlos Galán
Más de un año después, la Fiscalía 95 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión.
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Por presencia del candidato Gustavo Petro, Soacha extrema medidas de seguridad
Entre las restricciones está la prohibición de la circulación de motos con parrillero, hasta las 6:00 p.m. de este domingo. Asimismo, se restringe la circulación de vehículos que transporten escombros o trasteos.
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“Veinte años después, estamos en las mismas”, María Emma Mejía sobre guerra antidrogas en Colombia
Según la excanciller, no han valido los esfuerzos de la Nación ni de los diferentes entes internacionales. "Es una guerra fracasada", sostuvo.
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Murió Javier Ayala, el periodista que le contó al país el asesinato de Luis Carlos Galán
La noche del 18 de agosto de 1989, Ayala dio una muestra de gran profesionalismo durante la emisión de un extra noticioso que informó del magnicidio.
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Magnicidio de Luis Carlos Galán: 32 años después de que murió la esperanza
La conmemoración del magnicidio de Luis Carlos Galán se da en medio del retorno político del Nuevo Liberalismo.
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¿Qué viene para el Nuevo Liberalismo? Representantes responden
Iván Marulanda, Juan Manuel Galán, Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara hablaron sobre el derrotero a seguir en Mañanas BLU.
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Nuevo Liberalismo quiere renovar la política en Colombia: Juan Manuel Galán
El hijo de Luis Carlos Galán espera que la Corte Constitucional devuelva la personería jurídica al partido.
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Llaman a juicio a coroneles (r) Óscar Peláez y Argemiro Serna por magnicidio de Luis Carlos Galán
Fueron llamados por la Fiscalía como presuntos participantes del complot para matar a Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha en 1989.