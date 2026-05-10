Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 10 de mayo de 2026

Paisita Día es uno de los chances más populares de Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre está ligado a la cultura paisa y sus sorteos se transmiten a diario por Teleantioquia, por lo que miles de apostadores siguen de cerca cada resultado.

El número ganador del chance Paisita Día de hoy, domingo 10 de mayo de 2026, es el xxxx. Los participantes ya pueden revisar su tiquete para verificar si resultaron favorecidos.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

(PONER PIEZA DE RESULTADO)



Desde 2025, Paisita Día incorporó una quinta balota o número adicional. Esta modalidad permite incrementar el valor del premio cuando el apostador acierta esa cifra junto con otras combinaciones del sorteo.



A qué hora juega Paisita Día

Paisita Día se juega todos los días. De lunes a sábado el sorteo se realiza a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y festivos se lleva a cabo a las 2:00 p. m.

En este juego de azar se pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo.

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Cómo se juega el chance

Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día

El proceso de cobro varía según el valor ganado, aunque siempre hay documentos básicos que deben presentarse.

Documentos fundamentales para cualquier premio:

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Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

Si el premio es menor a 48 UVT, solo se requieren los documentos fundamentales.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT, además se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Si el premio supera 182 UVT, también será necesaria una certificación bancaria expedida con no más de 30 días de anterioridad y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.